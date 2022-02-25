Український пілот Міг-29 за 30 годин здобув 6 перемог проти авіації ворога

Українська армія продовжує надійно тримати оборону та робити героїчні подвиги. Наш пілот МіГ-29 за 30 годин здобув 6 повітряних перемог над окупантом.

Він здолав ворожі 2хСу – 35, 1хСу – 27, 1хМіГ – 29, 2хСу – 25. Українці назвали пілота "привид Києва".

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Кайфую! Хороший пілот винищувача повинен добре орієнтуватися на місцевості і раптово вражати супротивника, ховаючись на дуже низькій висоті польоту,

– написав Наумович.

Збройні сили України дають відсіч ворогу на різних фронтах у різних куточках країни. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!