Український пілот Міг-29 за 30 годин здобув 6 перемог проти авіації ворога
25 лютого 2022 , 12:30Читать новость на русском
Джерело:Сергій Наумович у фейсбуці
Українська армія продовжує надійно тримати оборону та робити героїчні подвиги. Наш пілот МіГ-29 за 30 годин здобув 6 повітряних перемог над окупантом.
Він здолав ворожі 2хСу – 35, 1хСу – 27, 1хМіГ – 29, 2хСу – 25. Українці назвали пілота "привид Києва".
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Кайфую! Хороший пілот винищувача повинен добре орієнтуватися на місцевості і раптово вражати супротивника, ховаючись на дуже низькій висоті польоту,
– написав Наумович.