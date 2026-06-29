Український прапор на Кінбурнській косі: що відбувається на цій території

Поява українського прапора на Кінбурнській косі стала важливим інформаційним сигналом, але не означає повного відходу росіян із цієї території. Окупанти й далі можуть заходити на косу малими групами, використовувати її для спостереження, запусків дронів та роботи окремих ударних засобів.

Військовий аналітик Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу пояснив, що Кінбурнську косу не варто оцінювати за логікою повного фізичного контролю. За його словами, ця територія перебуває в зоні окупації, але через кілзони, дрони й постійний тиск росіяни змушені маневрувати, відходити й повертатися.

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Кінбурнська коса залишається зоною тиску

Ситуація на Кінбурнській косі не вкладається у просту схему, де присутність на території автоматично означає повний контроль. Через особливості цієї ділянки, роботу дронів і постійну загрозу ураження там важко довго утримувати великі сили або діяти без ризику.

Казати, що це територія, де той, хто на ній перебуває, точно її контролює, не варто. На цьому етапі вона входить у зону окупації силами противника, тому так її і потрібно розглядати,

– пояснив Тимочко.

Росіяни можуть тимчасово заходити на косу, використовувати окремі засоби або тримати там частину обладнання, але це не дорівнює спокійному контролю над територією. Кілзони й постійна робота безпілотників змушують ворога маневрувати, а спроба зайти більшими силами може обернутися значними втратами.

Кілзони й рої дронів змушують російських солдатів доволі часто відходити. Фізично зайти військами можна, але можна втратити там багато людей,

– зазначив військовий аналітик.

За таких умов поспішати з висновками про повний відхід росіян із Кінбурнської коси не варто. Ця територія залишається складною ділянкою, де ворог може з'являтися для окремих завдань, але водночас не має можливості почуватися там безпечно чи стабільно утримувати великі сили.

Прапор на косі став сигналом для ворога

Поява українського прапора на Кінбурнській косі має сильний інформаційний ефект. Навіть якщо це не означає повного звільнення території, для росіян сам факт такої дії є нагадуванням, що українські сили можуть з'являтися там, де ворог не хотів би бачити жодних символів України.

Ворог має звикати до того факту, що будь-яку окуповану територію України так чи інакше йому доведеться залишати,

– наголосив Тимочко.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від перебігу бойових дій на південному напрямку. Росіяни можуть відходити тимчасово або надовше, залишати позиції завчасно чи під тиском і з втратами, але головне для них уже змінюється: Кінбурнська коса перестає бути місцем, де можна почуватися стабільно.

Тимчасово, постійно, з втратами чи завчасно – це вже залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація на південному напрямку,

– пояснив військовий аналітик.

Активна увага до цієї території працює і як елемент інформаційної боротьби. Російські військові, які там перебувають або заходять на косу для виконання завдань, бачать, що Україна не відмовляється від цієї ділянки. Це тисне на них психологічно й підриває відчуття контролю над окупованою територією.

Тимочко пояснив ситуацію на Кінбурнській косі: дивіться відео