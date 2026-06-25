Український прапор з’явився на Кінбурнському півострові

Сили оборони України продовжують комплексну операцію на південному напрямку та посилюють тиск на російських окупантів поблизу Кінбурнського півострова. Українські військові оприлюднили кадри, на яких над Кінбурном майорить державний прапор України.

Про це 24 Каналу повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Одеса".

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Що відомо про нові успіхи Сил оборони?

За даними військових, українські підрозділи не лише демонструють свою присутність на півострові, а й системно завдають ударів по важливих об'єктах ворога. Зокрема, на відео зафіксоване ураження пунктів управління російських ударних дронів "Молнія", розташованих південніше Кінбурна в районі населеного пункту Очаківське.