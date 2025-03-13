Мер Венеції нагородив українського військового, який врятував пораненого чоловіка

Мер Вененції Луїджі Бруньяро відзначив нагородою українського військового Яніса Терещенка, який напередодні врятував чоловіка після ножового поранення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Бруньяро в соцмережі Х.

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Український військовий врятував пораненого

За словами мера Венеції, завдяки аптечці, яку Яніс Терещенко завжди носить із собою, та оперативності чоловік зміг зупинити кровотечу та допомагав пораненому до приїзду допомоги.

Бруньяро відзначив вчинок військовослужбовця та висловив йому "особисту подяку і подяку всієї Венеції за цей великий жест людяності, мужності та альтруїзму".

З Янісом, з усім українським народом, з друзями Одеси ми поновлюємо нашу солідарність заради тривалого миру, який гарантує їхній захист,

– написав він.

Нагадаємо, 11 березня військовослужбовець Яніс Терещенко, який перебував у Венеції під час своєї відпустки, врятував життя перехожому. Він надав медичну допомогу чоловікові, який стікав кров'ю після ножового поранення.

За даними ЗМІ, у той день в історичному центрі Венеції сталася сутичка між туристами. Повідомляється, що двоє чоловіків почали смикати одне одного, після чого один із них дістав ножа і завдав ударів супротивнику.