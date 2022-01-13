Український захисник вже 7 років у полоні бойовиків, рідні з ним досі не розмовляли

Військовослужбовець Роман Онищук вже 7 років поспіль перебуває у полоні бойовиків. Ані рідні, ані адвокати не можуть зв'язатися з чоловіком.

Про це заявила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона наголосила, що бойовики приховують факт його утримання у полоні.

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Як Роман Онищук потрапив у полон

Роман родом з Львівщини, до мобілізації працював на залізниці. Після отримання повістки з військкомату про часткову мобілізацію, долучився до сил АТО. У складі 24-ї окремої механізованої бригади захищав від російського агресора Луганщину.

14 червня 2015 року під час виконання одного з бойових завдань його захопили в полон. З часу затримання до січня 2018 року Роман Онищук вважався зниклим безвісти,

– розповіла Денісова.

І лише під час обміну в грудні 2017 року від раніше звільнених громадян України стало відомо, що Роман живий і перебуває в СІЗО Луганська. Відтоді жодних повідомлень чи телефонних дзвінків родичі не отримували. Родина досі не знає про точне місце перебування Романа та стан його здоров'я.

Міжнародна гуманітарна місія також підтвердила перебування Романа Онищука у тимчасово окупованому Луганську.

Денісова нагадала, що приховування факту утримання Романа Онищука в полоні є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права.

Звертаюся до керівництва МКЧХ в Україні терміново встановити місце перебування Романа Онищука, сприяти його негайному звільненню,

– наголосила українська омбудсменка.

Вона також попросила координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитися задля з'ясування інформації щодо військовополоненого Романа Онищука та надання йому відповідної допомоги.

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Повний текст публікації Людмили Денісової:

Військовослужбовець Роман Онищук сьомий рік перебуває у полоні в ОРЛО без жодного зв’язку з рідними та адвокатами. 14 червня 2015 року під час виконання одного з бойових завдань його захопили в полон. З часу затримання до січня 2018 року Роман Онищук вважався зниклим безвісти.

Лише під час обміну в грудні 2017 року від раніше звільнених громадян України стало відомо, що Роман живий і перебуває в СІЗО Луганська. Відтоді жодних повідомлень чи телефонних дзвінків родичі не отримували. Згодом підтвердила перебування Романа Онищука у тимчасово окупованому Луганську і міжнародна гуманітарна місія.

Приховування факту утримання Романа Онищука в полоні є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права. Звертаюся до керівництва МКЧХ в Україні терміново встановити місце перебування Романа Онищука, сприяти його негайному звільненню.