Український бренд присвятив капелюх ракеті Falcon Heavy: яскраві фото

Український бренд капелюхів ручної роботи Shmelevsky представив нову модель головного убору – Марс.

На створення цікавої форми дизайнера Стаса Шмельовского надихнув успішний запуск ракети Falcon Heavy.

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Стас називає Україну космічної країною. "У нас є інфраструктура повного циклу для створення ракет, успішні міжнародні кейси у реалізації космічних проектів. Наприклад, Mars Hopper, розробники якого виграли конкурс NASA, запропонувавши альтернативну технологію переміщення по Марсу, і створили літак, який, приземляючись, буде збирати лід з поверхні Червоної планети і перетворювати його в газ", – цитує дизайнера Buro24/7.

Капелюх зроблений з фетру, а форма створена повністю вручну без допомоги колодок.

Фешен-зйомка відбувалася в Іспанії, автором якої виступила український фотограф Настя Попандопулос.