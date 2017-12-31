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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Український воїн підірвався на Луганщині

20:33, 31 грудня 2017 1468 Читать новость на русском
Один український воїн був поранений на Луганщині
Один український воїн був поранений на Луганщині / Фото із соцмереж

Український військовослужбовець зазнав поранень внаслідок підриву на невідомому вибуховому предметі.

Як повідомив на брифінгу речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник, український воїн зазнав поранень внаслідок вибуху поблизу селище Кримське, що на Луганщині.

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В результаті підриву невстановленого вибухового пристрою в районі Кримського отримав поранення один український військовослужбовець,
– уточнив Мотузяник, звітуючи про ситуацію в зоні АТО за минулу добу.

Він також запевнив, що пораненого військового евакуювали у шпиталь і натепер його життю нічого не загрожує.

Увечері 31 грудня у прес-центрі штабу АТО відзвітували, що у переддень Нового року бойовики поводились, на диво, тихо і жодного разу не відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО Збройні Сили України Тероризм
Джерело: 24 Канал
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