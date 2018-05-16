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Український журналіст на російському ТБ дав словесної прочуханки щодо Кримського мосту

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Роман Цимбалюк виступив на російському телебаченні із критикою на адресу Кримського мосту
Роман Цимбалюк виступив на російському телебаченні із критикою на адресу Кримського мосту / Youtube.com

Український журналіст Роман Цимбалюк 15 травня виступив на російському телебаченні з емоційною промовою про окупацію Криму та відкриття Кримського мосту. Так, незаконну споруду журналіст назвав "прибудовою" до української території.

Свою промову Цимбалюк виголосив у ефірі пропагандистського телеканалу "Россия 1".

"Я вас вітаю, що ви прибудували міст до українського Криму. Саме так Українська держава розглядає територію окупованого півострова, це ні для кого секрет. І це позиція української держави з 18 березня 2014 року. Я кажу про дату підписання угоди про анексію і дату включення до складу Російської держави", – заявив журналіст.

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І скільки б ви не раділи цій красивій з інженерного погляду споруді, цьому мосту, для нас, українців, територія Криму як була вкрадена в Української держави, так і залишилася. Ви ж знаєте, якщо хтось щось у когось вкрав і користується цим 4 роки, це щось, у цьому випадку Крим, не стає вашим,
– наголосив Цимбалюк.

Він також зазначив, що на сьогодні Кремль намагається зробити з анексованого Криму вітрину "русского мира". Також Росія, за словами журналіста, продовжує війну на Донбасі, щоб відвернути увагу світової спільноти від незаконного приєднання Криму.

"І те, що відбулося між двома нашими країнами, абсолютно закономірно. І якщо ви міст добудували до українського Криму, майте на увазі, що наші дві країни він розділив ще далі, і кордон тепер проходить по Чонгару, де багатокілометрові черги. Цей міст розділив масу людей і сімей, багато людей сидять у в'язниці якраз за те, що говорять просту, загальновизнану у світі фразу, що Крим – це Україна", – резюмував Цимбалюк.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.

Що таке Кримський (Керченський) міст? Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднав Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів, відтак, він став "найдовшим у Росії". Проте повністю завершити всі будівельні роботи планують до кінця 2018 року.

Теги: Новини України ЗМІ Анексія Криму Новини Росії журналісти Кримський міст
Джерело: 24 Канал
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