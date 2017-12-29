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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Український журналіст описав поведінку російських пропагандистів під час обміну полоненими

20:24, 29 грудня 8950 Читать новость на русском
Обмін полоненими: Тахмазов розпові про поведінку російських пропагандистів
Обмін полоненими: Тахмазов розпові про поведінку російських пропагандистів / Фото з вільних мереж

У середу, 27 грудня, під час обміну заручниками на Донбасі журналісти сепаратистських та російських ЗМІ ховали свої обличчя.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав український журналіст Сергій Тахмазов, який був присутнім під час обміну.

За словами журналіста, коли автобуси із заручниками бойовиків "ЛНР" приїхали до пункту пропуску "Майорське", виявилося, що в одному з автобусів перебувають журналісти "молодих республік" та російського НТВ.

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Побачивши подив і увагу українських журналістів до себе, заїжджі пропаг*ндони чомусь почали похапцем натягувати балаклави і ховати свої писки у светри і куфайки,
– написав Тахмазов.

Журналіст також розповів про ситуацію, коли жінка, яка проводила верифікацію з прибічниками "ЛДНР", що підлягали обміну, "виказувала своє "фе", якщо людина виявляла бажання залишитися в Україні: "Це найгірше, що ви могли зробити".

Тахмазов також звернув увагу на подив звільнених Україною прибічників "ЛДНР". Вони були здивовані тим, що їх зустріли з автозаками.

"Тут я помічаю вирази облич звільнених Україною. Вони побачили автозаки. Ні, ну а що вони хотіли? Це укропська хунта може вас на комфортабельних автобусах возити... Так що велкам ту хоум, пацанчики", – написав журналіст.

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Нагадаємо, 27 грудня відбувся найбільший обмін полоненими. Україна повернула додому 73 своїх громадян, натомість віддала бойовикам 233 особи.

Теги: Новини України журналісти Новини Росії Обмін полоненими ЗМІ Російська пропаганда заручники
Джерело: 24 Канал
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