В українському порту затримали судно під прапором Барбадосу: забруднювало море

Під час повітряного патрулювання над Чорним морем виявили великі бурі плями. З'ясувалося, що забруднювало море судно під прапором Барбадосу, яке прибуло з Болгарії.

Забруднення територіального моря і внутрішніх вод України виявили прикордонна авіація та Морська охорона.

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У Чорному морі виявили бурі плями

Під час повітряного патрулювання над Чорним морем екіпаж літака Окремої одеської авіаційної ескадрильї виявив великі бурі плями. Їх зафіксували навколо одного з вантажних суден закордонного прямування, яке перебувало на рейді порту Чорноморська.

Після цього про ситуацію проінформували Державну екологічну інспекцію та інші правоохоронні органи. До місця події вирушив катер Морської охорони з представниками екоінспекції та відділу спеціальних дій на борту.

З води відібрали необхідні зразки, зробили аналізи, також оглянули судно.

Судно-порушник заплатило штраф

З'ясувалося, що забруднило море судно під прапором Барбадосу, яке прибуло з Болгарії для завантаження зерном.

Попри завершення вантажних операцій та готовність капітана вирушити далі за маршрутом, на вихід судна з порту наклали заборону до сплати відшкодування. У результаті винуватці компенсували Україні майже 150 тисяч гривень збитків.



В українському порту затримали судно під прапором Барбадосу / Фото ДПСУ

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