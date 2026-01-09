На затриманому російському танкері Marinera перебувають українці, – посольство

Серед членів екіпажу на захопленому танкері Marinera виявились українці. Посольство України вже звернулось до Держдепу США для встановлення контактів із громадянами.

Про це повідомили "Європейській правді" у посольстві України в США, пише 24 Канал.

Скільки українців перебуває на затриманому танкері?

Берегова охорона США та американські військові 7 січня затримали нафтовий танкер Marinera, що раніше мав назву Bella 1. Згодом стало відомо, що серед членів екіпажу на борту судна є українські громадяни.

У посольстві України в США стверджують, що перебувають "у постійному контакті з американськими компетентними органами". Посольство вже звернулось до Державного департаменту США з проханням надати консульський доступ до громадян України, які перебувають на судні.

У дипмісії наголосили, що подальші кроки будуть визначатися після встановлення всіх обставин.

Посольство тримає ситуацію під контролем та вживає всіх необхідних заходів для встановлення зв'язку з українськими громадянами,

– додали у посольстві.

Водночас російський канал "РенТВ" повідомив, що на борту затриманого танкера Marinera перебуває 20 українців, 6 грузинів та двоє росіян. Однак у дипустанові не уточнили, чи збігається ця інформація із реальними даними.

