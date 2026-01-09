На затриманому російському танкері Marinera перебувають українці, – посольство
- Серед членів екіпажу танкера Marinera, затриманого 7 січня, є українські громадяни.
- Посольство України в США звернулось до Держдепу США за консульським доступом до українців на танкері.
Серед членів екіпажу на захопленому танкері Marinera виявились українці. Посольство України вже звернулось до Держдепу США для встановлення контактів із громадянами.
Про це повідомили "Європейській правді" у посольстві України в США, пише 24 Канал.
Скільки українців перебуває на затриманому танкері?
Берегова охорона США та американські військові 7 січня затримали нафтовий танкер Marinera, що раніше мав назву Bella 1. Згодом стало відомо, що серед членів екіпажу на борту судна є українські громадяни.
У посольстві України в США стверджують, що перебувають "у постійному контакті з американськими компетентними органами". Посольство вже звернулось до Державного департаменту США з проханням надати консульський доступ до громадян України, які перебувають на судні.
У дипмісії наголосили, що подальші кроки будуть визначатися після встановлення всіх обставин.
Посольство тримає ситуацію під контролем та вживає всіх необхідних заходів для встановлення зв'язку з українськими громадянами,
– додали у посольстві.
Водночас російський канал "РенТВ" повідомив, що на борту затриманого танкера Marinera перебуває 20 українців, 6 грузинів та двоє росіян. Однак у дипустанові не уточнили, чи збігається ця інформація із реальними даними.
Трамп випустив з-під арешту двох росіян: що про це відомо?
9 січня речниця МЗС Росії повідомила про звільнення з-під варти двох росіян – членів екіпажу захопленого танкера Marinera, раніше Bella 1.
Росія вимагала звільнити своїх громадян, які перебували на судні, тож Трамп погодився. Втім коментувати свої дії не став.
Раніше у російському відомстві наголосили, що США не повинні перешкоджати якнайшвидшому поверненню громадян Росії на батьківщину.