Депутат Європарламенту розкритикував ЄС і закликав по-справжньому "взятися" за людей Путіна

Санкції Європи проти Росії, яка розв'язала війну в Україні, не працюють. А значить потрібні більш дієві заходи, зокрема нові обмеження проти людей з оточення Володимира Путіна.

Таку думку озвучив депутат Європарламенту та колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт.

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За його словами, потрібно "взятися" за 6 тисяч людей з оточення російського диктатора.

Ви знаєте, чому ваша стратегія не працює? Тому що поетапне запровадження санкції в умови автократії не працює. Це працює у демократії, з демократами, де є громадська думка, справжня громадська думка. А в Росії більше немає справжньої громадської думки,

– сказав Верхофстадт у Європарламенті.

Він також назвав заборону на імпорт вугілля та відключення частини російських банків від Swift "безглуздим". На його думку, російським олігархам вдасться обійти санкції або втратити лише незначну частину своїх грошей.

"Ми маємо взятися за 6000 людей з оточення Путіна. Справжніх людей, які працюють із Путіним. І ми маємо список. Олексій Навальний, фонд Навального зробили список із 6000 осіб", – наголосив він.

Хто з оточення Путіна може потрапити під санкції

Раніше ЗМІ повідомляли, що ЄС обговорює введення санкцій проти:

російського алюмінієвого магната Олега Дерипаскі,

найбільшого виробника золота в Росії Саїда Керімова, що контролює ПАТ "Полюс",

генерального директора "Сбербанку" та радника Путіна, який вже перебуває під санкціями США та Великої Британії Германа Грефа.

Додамо, що напередодні союзники України запровадили санкції проти дітей Путіна. Під обмеження потрапили й дружина та дочки Лаврова, а також члени Радбезу Росії, Медведєв і Мішустін.

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