Українці про роботу за кордоном: праця в надтяжких умовах може забрати найголовніше – здоров'я

За результатами соціологічних досліджень, найбільший страх в українців, які планують їхати за кордон на заробітки – це бути ошуканими і повернутися додому ні з чим. Проте трудові мігранти "зі стажем" зізнаються, що це ще не всі реальні ризики.

Праця в надтяжких умовах може забрати найголовніше – здоров'я, навіть у молодих.

У разі виникнення проблем зі здоров'ям, українець може "влетіти в копієчку", адже хворіти за кордоном дорого. Наприклад, у Польщі навіть за наявності страхівки чекати прийому профільного лікаря доводиться від кількох місяців до року.

Я живу у Великопольському, хотів потрапити до алерголога, щоби провести одну процедуру, деякі тести, скажімо так. Я обдзвонив усі лікарні у напрямку від мого сімейного лікаря та найближча дата, коли мене могли прийняти – це через 2 місяці. Висновок – я не хочу чекати. Окей. Тоді я йду до приватної клініки і плачу гроші,

– розповів заробітчанин Андрій Зеланс.

Ще одна історія від українки, яка працює в Німеччині: в жінки розпухли руки від роботи, а вказівний палець розпух і взагалі не згинається.

За статистикою Міжнародної організації з міграції, щорічно з України виїжджає щонайменше 3 млн трудових мігрантів. Проте, фахівці застерігають, що через роботу за кордоном можна назавжди втратити не лише здоров'я, але і пенсійний стаж.