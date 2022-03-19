Українці з рук ворога нічого не взяли, – ЗСУ про так звану ворожу гумдопомогу
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські окупанти намагалися роздавти гумдопомогу на Київщині та Херсонщині. Місцеві навіть під тиском з рук ворога нічого не взяли.
У Генштабі кажуть, що ворог не має успіхів у відкритому бою. Саме тому окупанти продовжують терор місцевого населення.
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У населених пунктах на Чернігівщині російські загарбники намагались роздавати "гуманітарну допомогу". Місцеві жителі навіть під тиском з рук ворога нічого не взяли. Схожі заходи окупанти намагаються проводити і в Київській та Херсонській областях,
– заявили в ЗСУ.
Також там кажуть, що за допомогою пропагандистських сюжетів противник намагається сформувати картинку лояльного ставлення місцевого населення до окупаційної влади.
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