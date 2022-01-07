Українці в середньому заробляють понад 500 доларів: кому дякувати
Джерело:фейсбук Тетяни Острікової
Середня зарплата в Україні перевищила 500 доларів США. Наскільки цей факт можна вважати досягненням влади?
Як змінювалась середня зарплатня
Подивимось на п'ятирічну статистику середньої зарплати за листопад:
- 2017 рік – 7479 гривень;
- 2018 рік – 9161 гривня збільшення за рік на 22%;
- 2019 рік – 10 679 гривень, збільшення на 17%;
- 2020 рік – 11 987 гривень, збільшення на 12%
- 2021 рік – 14 282 гривні, збільшення на 19%.
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Як бачимо, зростання зарплат у 2021 році є частиною багаторічного тренду. 19% збільшення – це рівень попередніх років.
Середня зарплата буде зростати, навіть якщо в країні просто більш-менш стабільно. Якщо ж Україна отримає довгоочікувані реформи, такі як судова, податкова, пенсійна та інші, то очевидно, що зростання буде ще більшим!
Що з доларом
Тепер подивимось на курс долара, який влада очікувала у 2021 році.
При складанні бюджету на 2021 рік, закладався курс у 29,1 гривні/долар. 14,3 тисячі гривень по цьому курсу це 491 долар США.
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Те, що фактично гривня виявилась міцнішою 27,3 гривні/долар, а не 29,1 гривні/долар, як передбачалося владою є результатом відомих факторів: рекордних цін на український експорт, рекордні перекази заробітчан, подарунок у 2,7 мільярда доларів США від МВФ тощо.
Тому 14,3 тисячі гривень більші за 500 доларів США саме завдяки позитивним для країни обставинам, які не залежать від влади.
Неприємна тенденція
А тепер "родзинка"!
- У листопаді 2017 року в середньому 7,5 тисячі гривень отримували 7,68 мільйона штатних працівників.
- У листопаді 2021 року в середньому 14,3 тисячі гривень отримували 7,08 мільйона працівників.
У країні за чотири роки стало на 600 тисяч робочих місць менше, і тут влада повинна задуматися, чому так відбувається…
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