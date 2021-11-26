Пам'ятаєте першу евакуацію українців із Китаю? Нові Санжари? Автобус із потенційно хворими?

До теми Звертаються в останню мить, – Зеленський про високу смертність від COVID-19 в Україні

Як їх тоді взяли в щільне кільце і не хотіли випускати з транспорту, щоб вони не стали рознозчиками хвороби. Для того, щоб в Україні не повторились події Китаю.

Українцям навряд чи вдалося збудувати лікарню за 2 тижні, а перспектива побачити тіла просто неба на вулиці нас аж ніяк не тішила.

Українці спочатку чекали вакцину і навіть купували

Потім до дому українців "прийшов" COVID-19. Деяких просто погостив. В інших забрав рідних, близьких, сусідів. Щоразу коли я чула та й зараз чую фразу: "Захворів на коронавірус", я машинально схрещую пальці й проговорюю: "Будь ласочка, нехай усе буде добре".

Проте навряд чи це допоможе, бо лікувальна властивість схрещування пальців не доведена. На відміну від антисептика, маски та дистанції. Лікарі рік тому говорили, що захистити себе можна лише, мінімізувавши контакти.

Ми противились, сторонились людей і чекали вакцину, яка нас врятує і поверне до нормального життя, де будуть подорожі, спілкування з друзями та жодних обмежень.

Та сама вакцина з'явилась – бажана і важко доступна. Хтось готовий був платити за неї по тисячі доларів. Лише б дістати ту найкращу з кращих і зробити першим. Українці сварились на міністра і лаяли нашу медичну систему.

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Аж поки щеплення не стало доступ для кожного. Українці як та кішка, яка дуже просилась на балкон, але коли двері відчинили, то вона розвернулась і пішла у зворотному напрямку. Ми більше не хочемо. Нам не треба.

Нікого не дивують цифри померлих від корони

Кажуть, що людина істота, яка до всього звикає. От і ми звикли. Звикли за 2 роки звикли до масок, антисептиків дистанції й смертей.

Українців уже абсолютно не дивують цифри, скільки вчора людей померло від коронавірусу – 300 – 500 чи 700. Ба більше, декого навіть щиро обурює, що за смертністю COVID-19 посідає лише 3 сходинку в Україні. Не 1. Саме тому не треба нагнітати.

Зверніть увагу! За підрахунками Держстату, за січень – вересень 2021 року в Україні померло майже 500 тисяч громадян. Більшість із них, а саме 300 тисяч, через серцево-судинні захворювання.

Це інсульти й інфаркти, які дуже важко передбачити, якщо ви не робили щорічні обстеження. Українці їх, будьмо чесними, не робимо.

Друга сходинка за онкологією, або ж раком. Те, що зазвичай стає помітним на останніх стадіях, які не операбельні. За коронавірусом 3 сходинка.

Його ж можна побороти звичайним щепленням. Він водночас має всі шанси вийти на 2 позицію рейтингу.

Адепти всесвітньої змови, плоскої Землі й чипування

Антивакцинатори взялися ще й допомогати коронавірусу здолати українців. Після кількості програм, які я зняла про противників щеплень та тієї кількості коментарів, що я прочитала під випуском я зрозуміла дещо.

Є громадяни, які дійсно переймаються, що вакцина їм зашкодить. Тут я чесно вважаю, не допрацював МОЗ. Вони досить довго не могли визначитись із тим кому можна, а кому не можна робити щеплення.

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Є ті, які не вірять, попри статистику, у летальність хвороби. Досі вважають її вигаданою, як-от нардеп Юрій Камельчук. Є адепти всесвітньої змови, плоскої Землі й чипування.

Стахів – головний антивакцинатор

Проте у це складно повірити, але це ще не найгірше. Є ще й ті, хто паразитує, на перших, других і третіх також. Наприклад, Остап Стахів, який професійно "перевзувається" у повітрі.

Він починав свій життєвий шлях як бандурист, потім вирішив стати журналістом, а коли щось не пішло, записався в активісти. Проте й звідти його поперли, а якщо точніше винесли на руках.

Тож йому нічого не залишалось, як стати диванним експертом-епідеміологом. Уже тут він себе знайшов.

Під час карантину псевдоактивіст Стахів неодноразово влаштовував провокації у лікарнях Львова та інших міст. Транслював це у соцмережі. Навіть проводив нелегальні пікети проти вакцинації від COVID-19 та карантину. Залучаючи до своїх маніпулятивних дій навіть дітей.

Стахіва фінансувала Росія

Стахів збирав групи прихильників у соцмережах, курував групами, які ходили по магазинах без масок і писали заяви до поліції, що їх права порушують, а також говорили, що щеплення то зло.

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Він водночас у цей час узяв і щепився російським "Супутником V". Я, звісно, розумію, що "Супутник V" то не вакцина, але ж сам бачте перестрахувався зайвий раз.

Акції протесту річ не дешева. Треба і плакати друкувати, і людям із масовки платити та й самому за щось жити. Тож треба було шукати спонсорів. В Україні ця перспектива дорівнювала нулю.



Стахів вакцинувався російським "Супутником V" / Фото з фейсбуку Остапа Стахіва

Ті, хто за "поребриком" готові платити за будь-що, що дестабілізуватиме ситуацію в Україні. Так Стахів опинився вже не у смітнику, а за ґратами.

Депутат Львівської міськради Ігор Шолтіс пояснив, що активність Стахіва була антивакцинаторською, але поширення російського впливу було видно вже останнім часом із присутністю Олени Файз на заходах і активістів із Херсонщини.

Знайшли листування, під час яких Остап разом зі своїми колегами домовлялися про утворення альтернативних територіальних громад та акції, у яких використовуватиметься зброя. Там фігурували прихильники Анатолія Шарія,

– сказав Шолтіс.

QR-коди з покликаннями на сайт партії Путіна

Якщо злі правоохоронці могли підкинути Стахіву печатки й листування, то плакати його прихильники несли самостійно. Своїми власними ручками.

На тих плакатах перекреслені QR-код, які ми з цікавості вирішили просканувати й перевірити, куди ж вони ведуть. Ведуть вони, як з'ясувалось у Мордор чи то на сайт "Единой России".

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Тут би можна було сказати, що це провал, тупість і фіаско. Проте насправді це абсолютний пофігізм. До себе, людей і тим більше до здоров'я українців. Саме тому і "паляться" на банальних до болю речах. Знають, що одна частина піплу "схаває", а решта – не їхня цільова аудиторія.