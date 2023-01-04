Українці ставатимуть на облік із 16 років: уряд затвердив новий порядок військового обліку

Кабінет міністрів затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Зміни передбачають контроль за взяттям на облік, цифровізацію багатьох процесів, обмін даними між різними органами влади, реєстрами та працедавцями.

24 канал повідомляє, що згідно з ухвалою, дипломатичні відомства повертатимуть до країни військовозобов'язаних українців, які виїхали за кордон. А всі центри зайнятості тепер подаватимуть інформацію про безробітних військовозобов'язаних у військові комісаріати.

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Зокрема для звірки даних про призовників співробітники військового комісаріату тепер зможуть робити побудинковий обхід. Щоправда, для цього потрібно буде отримати офіційний дозвіл від мера, сільського чи селищного голови.

Головне з нового порядку

Військовий облік українців буде відбуватися через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Реєстр наповнюють уповноважені особи у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати), а також у відповідних управліннях та підрозділах СБУ і служби зовнішньої розвідки.

Подавати відомості про себе для військкомату можна буде через "Дію" на підставі свого місця проживання.

Якщо людина, що підпадає під військовий облік, переїхала, вона має в семиденний термін повідомити про це через центри надання адміністративних послуг або через "Дію". Вона також може звернутися безпосередньо до центрів комплектування.

На військовий облік мають ставати:

призовники від 16 років (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років;

військовозобов'язані та резервісти, які не досягли граничного віку перебування у запасі;

жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, а також за власним бажанням жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений міноборони.

Постанова також передбачає, що у 2023 році приймати на роботу або навчання військовозобов'язаного зможуть лише після пред'явлення військового квитка (його також можна буде пред'являти на вимогу в електронному варіанті за допомогою додатка "Дія") або після постановки на військовий облік.

Крім того, всі центри зайнятості тепер будуть подавати інформацію про безробітних військовозобов'язаних.

Окремо порядок прописує нові правила взяття на облік жінок

Жінки-лікарі чи фармацевти, які не перебували на військовому обліку до затвердження цього Порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськові до кінця 2026 року.

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Довідка. 7 жовтня 2022 року Верховна Рада затвердила добровільну постановку на військовий облік для жінок. Проте нововведення не поширюватимуться на українок, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальність.

За даними Міноборони, у ЗСУ наразі служить приблизно 38 тисяч жінок, із яких близько 5 тисяч станом на липень цього року перебували на передовій.

Документ також покладає на керівників підприємств обов'язок сповіщати працівників про призов.

А вестиме військовий облік військовозобов'язаних українців, які після 24 лютого виїхали з України, будуть дипломатичні відомства. Вони також мають сприяти поверненню таких громадян до нашої країни.

До слова, наразі невідомо, коли запрацює процедура військового обліку в "Дії".