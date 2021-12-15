Друга ініціатива правоохоронців і нардепів мені вкрай не до вподоби. Це їхній намір проштовхнути через сесійну спотворений закон про зброю, який до самозахисту українців має таке ж відношення, як і ресторан "Велюр" до дотримання карантинних правил.

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Які порушення виявлятимуть

Закон про фіксацію правопорушень на відео зветься 57-98. Він про зменшення ДТП на дорогах. Зробити це хочуть стимулом українських водіїв не порушувати правила дорожнього руху.

Адже твій вчинок може зафільмувати будь-який інший водій чи перехожий, який відправить через спеціальний додаток у смартфоні це відео відправить у поліцію, де інспектор дистанційно випише тобі штраф. Мовиться про проїзд на червоний, перетин подвійної суцільної й залізничного переїзду, проїзд смугою громадського транспорту й перешкоджання проїзду швидкої допомоги.

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Що зі швидкістю в Києві

Як на мене, ініціатива просто чудова. У багатьох країнах вона давно працює. Зокрема, в Австрії. Навіть в Україні бачимо ефективність подібного. Мені, до прикладу, реально один раз вистачило автоматичної камери й штрафу за перевищення, щоб не розганятись тепер в місті більше, ніж 70 кілометрів на годину.

Проте загалом я дійсно бачу, що загальна швидкість руху в Києві поменшала й не тільки через розбиті дороги та затори. Відповідно й аварій через перевищення швидкості тепер також поменшало. Адже у водіїв тепер більше часу є реагувати на небезпеку.

За тим самим принципом я певен, що дуже швидко з'явиться позитивний ефект. Сприятиме і те, що законотворці дозволять фіксувати чужі злочини всім українцям, а не тільки поліційним камерам.

Якою буде реалізація

Звісно, треба дивитися, як реалізують пересилання відео до поліції. Наскільки зручним буде цей мобільний додаток і як оперативно інспектори поліції реагуватимуть на ці відео.

Проте направду в мене от вже дуже давно і регулярно виникає розпач, що такого додатку в нас не існує, адже коли на моїх очах стається вкрай зухвале і небезпечне порушення правил дорожнього руху, коли такий водій піддає і себе небезпеці, то ще пів біди. Проте коли він і випадкових піддає небезпеці, то регулярно виникає просто непереборне бажання такого водія догнати й покарати. Однак якщо це тепер все буде в законний і головне цивілізований спосіб реалізоване, то я тільки обома руками за.

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Крім того, що це все неодмінно призведе до зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, адже більшість водіїв під страхом бути зафільмованими й покараними дійсно припинять порушувати й візьмуться дотримуватися нарешті правил.

Не всі звісно, "в сємьє нє бєз урода", мажори й далі ганятимуть, але для більшості водіїв це стане вагомим фактором й ситуація на дорогах точно покращиться. Це було про позитивну ініціативу про копів. Давайте тепер до негативної.

Нардепи пропонують свій закон про зброю

Нардепи спробують незабаром протягнути через сесійну залу спотворений та вихолощений законопроєкт про цивільну зброю. Там банально закріплюють нинішню монополію поліціянтів зі зброєю в Україні.

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З тим їхнім законом нам із вами, простим українцям, так і не дозволять носити із собою для самозахисту пістолети. Мовляв, треба вам захист – дзвоніть в поліцію. Ну і ведення реєстру власників зброї хочуть залишити за Міністерством внутрішніх справ замість того, щоб цей реєстр віддати Міністерству юстиції. Простими словами, поліціянти не хочуть віддавати комусь іншому цю годівницю.

Чи є альтернатива

Нам з вами як зброї не було, так її й не буде. Натомість злочинці як були завжди озброєні, так і тут взагалі нічого їм не зміниться, адже їм на будь-які закони плювати. От цей законопроєкт навіть рекомендує до голосування у сесійній залі Верховної Ради правоохоронний комітет парламенту. І це попри те, що існує правильний, альтернативний законопроєкт (зветься 57-08 – 1) від нардепа-кіборга Андрія Шараськіна.

Однак його наш "правоохоронний комітет" відхилив, хоча саме там, в цьому законопроєкті від українського кіборга якраз і прописане все те, що вільні люди мають право мати право на самозахист й право на володіння короткоствольною зброєю.

Там прописана необхідність нарешті забрати в поліціянтів цю годівницю, яку вони за 20 років собі збудували навколо зброї в Україні. Проте цей законопроєкт відхилили й тепер ви розумієте, чому саме. Єдина надія, що закон від поліціянтів в парламенті таки провалять і колись в депутатів дійдуть руки й свідомість ухвалити документ від українського кіборга.