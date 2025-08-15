Українські військові оновили рекорд дальності ураження зі снайперської гвинтівки. Це сталося на Донеччині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Юрія Бутусова.

Який рекорд з дальності установили Сили оборони на Донеччині?

Як повідомив Юрій Бутусов, побито світовий рекорд, установлений українським снайпером з СБУ В'ячеславом Ковальським. У листопаді 2023 року він на Херсонщині ліквідував окупанта на відстані 3800 метрів. Постріл був зроблений з мультикаліберної снайперської гвинтівки українського виробництва Horizon's Lord.

Тепер же встановлено новий рекорд.

Неймовірна влучність і оновлення світового рекорду з дальності ураження! Український снайпер ліквідував двох російських військовослужбовців з відстані 4000 метрів. Куля пройшла у вікно, за яким були окупанти (лівіше від труби). Рекордне влучання було здійснене 14 серпня 2025 року за допомогою штучного інтелекту під корегуванням комплексу БпЛА з гвинтівки калібру 14,5 міліметра Aligator,

– написав Бутусов.

За даними журналіста, подія сталася на напрямку оборони міст Покровськ – Мирноград в зоні відповідальності ОТУ "Донецьк". Там виконує спеціальні завдання зведений підрозділ снайперів "Привид" у кількості 8 взводів снайперів у частинах підрозділів Сухопутних військ.

Цікаво, що за рік виконання бойових завдань в обороні цього напрямку українські бійці знищили майже тисячу російських військових.