Допомагав штучний інтелект: Сили оборони вбили двох росіян з рекордної дальності
- Українці встановили новий світовий рекорд, ліквідувавши двох російських військових з відстані 4000 метрів.
- Попередній рекорд належав українському снайперу В'ячеславу Ковальському, який успішно вразив ціль на відстані 3800 метрів у листопаді 2023 року.
Українські військові оновили рекорд дальності ураження зі снайперської гвинтівки. Це сталося на Донеччині.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Юрія Бутусова.
Який рекорд з дальності установили Сили оборони на Донеччині?
Як повідомив Юрій Бутусов, побито світовий рекорд, установлений українським снайпером з СБУ В'ячеславом Ковальським. У листопаді 2023 року він на Херсонщині ліквідував окупанта на відстані 3800 метрів. Постріл був зроблений з мультикаліберної снайперської гвинтівки українського виробництва Horizon's Lord.
Тепер же встановлено новий рекорд.
Неймовірна влучність і оновлення світового рекорду з дальності ураження! Український снайпер ліквідував двох російських військовослужбовців з відстані 4000 метрів. Куля пройшла у вікно, за яким були окупанти (лівіше від труби). Рекордне влучання було здійснене 14 серпня 2025 року за допомогою штучного інтелекту під корегуванням комплексу БпЛА з гвинтівки калібру 14,5 міліметра Aligator,
– написав Бутусов.
Момент ураження окупантів з рекордної дальності: дивіться відео
За даними журналіста, подія сталася на напрямку оборони міст Покровськ – Мирноград в зоні відповідальності ОТУ "Донецьк". Там виконує спеціальні завдання зведений підрозділ снайперів "Привид" у кількості 8 взводів снайперів у частинах підрозділів Сухопутних військ.
Цікаво, що за рік виконання бойових завдань в обороні цього напрямку українські бійці знищили майже тисячу російських військових.