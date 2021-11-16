Українці здолали страх вакцинації та стають нормальними, але не всі

Почав говорити: "Дякую, що перевіряєте!" кожного разу, коли просять показати ковід-сертифікат. Реакція прекрасна.

Останнім часом зустрічаю таке прохання дедалі більше. Але звучить воно часто по-різному. Одні принципово й впевнено. Інші сором'язливо запитують.

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Заходжу в заклад на Подолі. Сідаю. Гортаю меню. Підходить офіціант і прям сідає поруч. Сором'язливо і тихим голосом: "А у вас же є зелений ковід-сертифікат"? Кажу: "Звісно, і дуже дякую, що перевіряєте!" Він аж на обличчі змінився. Людина зовсім з іншим настроєм обслуговувала увесь вечір.

Так от. Я чудово розумію, що важких неадекватів (антиваксів) у нашому "цивілізованому" суспільстві багато. Рівень критичного мислення – самі знаємо який. А ті, хто зараз змушені хвилюватись й давати безпеку нам із вами, також потребують підтримки та мотивації. Тому зайвий раз сказати: "Дякую, що перевіряєте!", – також допомагає нам пройти через цю пандемію.

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І щодо невакцинованих

Станом на сьогодні я бачу ситуацію так:

Є ті, хто реально не встиг вакцинуватись. От дійсно, ще є такі люди, які через заклопотаність та через те, що досі не перехворіли, так і не знайшли часу вакцинуватись. Їх дуже мало. Але вони є. Це цілком адекватні люди. Є покидьки, які купили ковід-сертифікат у таких же покидьків. Їх треба лише судити. Є неадеквати-антивакси, для яких "вакцина – зло", COVID-19 – вигадана хвороба. Вони вперше в житті читнули декілька статтей Конституції, що їм скинули до вайбер-групи ОСББ чи в групі свого села. Маніпулюють словами "ми у вільній країні живемо", "це мій вибір" тощо. Тут зайвих коментарів не треба. Рівень інтелекту в людей – самі розумієте який. Є секта хворих на всю голову. Для яких вакцина – це чіп. Щось там скидають з літаків і взагалі – це все масони придумали.

Для третіх і четвертих, на мою думку, лікування і госпіталізація при COVID-19 має бути виключно за їх рахунок.

Звісно, є люди, в яких можуть бути протипоказання. І тут нічого не вдієш. Я таких, правда, серед своїх знайомих не маю. Але такі люди дійсно є. Інших варіантів не вакцинуватись не знаю.

Так що, говорімо "дякую" при перевірці, а хто не вакцинувався – зробіть це.