Українці зіткнулися з дефіцитом питної води через війну: хто та як допомагає вирішувати проблему

Вже майже 5 місяців Україна опирається російській військовій навалі, а ЗСУ не лише захищають нашу землю, а й відвойовують метр за метром окуповані росією території.

У той час волонтери та благодійні фонди, українські меценати та міжнародні гуманітарні організації спрямовують мільйони доларів США на забезпечення українців водою, щоб врятувати людей від спраги та запобігти спалахам епідемії.

"Руйнація інфраструктури міст і каналізаційних мереж зумовлює призупинення водопостачання та забруднення води. Підриви дамб під час боїв призводять до зміни рівня ґрунтових вод і порушення природного гідробалансу. Наслідок – дефіцит питної води, насамперед на півдні, в регіонах і без того небагатих водними ресурсами", – зазначається в матеріалі видання.

За оцінками гуманітарних організацій, майже 14 млн осіб в Україні не мають доступу до безпечної води для пиття та побуту. Міжнародні компанії та різні країни надають технічні ресурси та сучасні хімічні реагенти, які рятують українців від спраги та запобігають спалахам епідемії.

Датська Aarsleff передала до України на суму понад 400 тисяч євро обладнання для відновлення водопостачання у Харківській, Сумській, Донецькій та інших областях. Завдяки Фонду родини Довгих "Можемо разом" у багатьох регіонах України люди отримають 12 мільйонів літрів придатної для пиття води, очистивши її сучасними реагентами австрійської компанії BASU. Маючи особистий контакт з її засновником Хербертом Вандлом, Фонд родини Довгих привіз і передав реагенти Державній службі з надзвичайних ситуацій для поширення у місцях, де є найбільш гостра потреба.

Українська мережа всесвітньо відомої філантропічної організації Rotary International включає до пакетів гуманітарної допомоги препарати для знезараження води, зокрема ті, які входять до аптечок за стандартами НАТО. Українська мережа Rotary International спрямувала понад пів мільйона доларів США на закупівлю фільтрів вартістю від сотень до тисяч доларів, які забезпечили питною водою щонайменше 100 тисяч осіб по всій країні.

У найбільш бідних на водні ресурси Миколаєві й Одесі журналісти нарахували десятки гуманітарних ініціатив, покликаних забезпечити людей водою. Центри роздачі чистої води з місткостями по 20 тисяч літрів, 14 об’єктів соціальної інфраструктури та міська лікарня швидкої допомоги Миколаєва мають системи очищення води від БФ Soborna Ukraine, БФ CEO Club, Ukraine-Hilfe Berlin e.V., ГО "SaveDnipro".

Український підрозділ Міжнародного Товариства Червоного Хреста, ООН та Японія надають великим містам півдня України ресурси для створення центрів видачі води, її видобутку, транспортування, очищення та зберігання запасів на десятки тисяч літрів