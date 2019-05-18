Українці можуть отримати іноземну пенсію: хто і скільки
Українці, які перебувають на заробітках за кордоном, можуть розраховувати на іноземну пенсію. Відповідні угоди щодо цього Україна уклала з 21 державою.
За інформацією видання "Сегодня", угоди про соціальне забезпечення за кордоном стосуються тільки тих мігрантів, які працюють за договором і платять податки.
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Отримати пенсію українці можуть за відпрацьований період або із зарахуванням трудового стажу в Україні.
Громадянам України необхідно мати 25 років страхового стажу. За умови недостатньої кількості відпрацьованих років, пенсійні виплати будуть мінімальними – 1497 гривень на місяць.
Країни, які підписали угоди про соціальне забезпечення:
- Білорусь;
- Вірменія;
- Казахстан;
- Киргизстан;
- Російська Федерація;
- Таджикистан;
- Туркменістан;
- Узбекистан;
- Угорщина;
- Молдова;
- Грузія;
- Азербайджан;
- Монголія;
- Румунія;
- Латвія;
- Королівство Іспанія;
- Литва;
- Естонія;
- Словаччина;
- Чехія;
- Болгарія.
Експерти наголосили, що кожною з наведених країн підписано угоду на різних умовах. До прикладу, щоб отримати в Польщі пенсію треба офіційно відпрацювати рік.
Українцям, які працюють на сезонних роботах, рекомендують уточнити у свого роботодавця, чи платить він внески. Якщо ж він цього не виконує, то пенсія у такому випадку виплачуватись не буде.
Які документи необхідні для отримання іноземної пенсії?
• Копія контракту.
• Копія дозволу на роботу в державі працевлаштування.
• Документ про підтвердження сплат страхових і пенсійних виплат в державі працевлаштування.
• Заяву до Пенсійного фонду.
Куди звернутися, аби отримати пенсію? Щоб страховий стаж за кордоном врахували в Україні, треба звертатися до Пенсійного фонду.