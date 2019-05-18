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      Українці можуть отримати іноземну пенсію: хто і скільки

      4 Читать новость на русском
      Заробітчани можуть отримати іноземну пенсію
      Заробітчани можуть отримати іноземну пенсію / Фото з відкритих джерел

      Українці, які перебувають на заробітках за кордоном, можуть розраховувати на іноземну пенсію. Відповідні угоди щодо цього Україна уклала з 21 державою.

      За інформацією видання "Сегодня", угоди про соціальне забезпечення за кордоном стосуються тільки тих мігрантів, які працюють за договором і платять податки.

      Читайте також: Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсій в Україні

      Отримати пенсію українці можуть за відпрацьований період або із зарахуванням трудового стажу в Україні.

      Громадянам України необхідно мати 25 років страхового стажу. За умови недостатньої кількості відпрацьованих років, пенсійні виплати будуть мінімальними – 1497 гривень на місяць.

      Країни, які підписали угоди про соціальне забезпечення:

      1. Білорусь;
      2. Вірменія;
      3. Казахстан;
      4. Киргизстан;
      5. Російська Федерація;
      6. Таджикистан;
      7. Туркменістан;
      8. Узбекистан;
      9. Угорщина;
      10. Молдова;
      11. Грузія;
      12. Азербайджан;
      13. Монголія;
      14. Румунія;
      15. Латвія;
      16. Королівство Іспанія;
      17. Литва;
      18. Естонія;
      19. Словаччина;
      20. Чехія;
      21. Болгарія.

      Експерти наголосили, що кожною з наведених країн підписано угоду на різних умовах. До прикладу, щоб отримати в Польщі пенсію треба офіційно відпрацювати рік.

      Українцям, які працюють на сезонних роботах, рекомендують уточнити у свого роботодавця, чи платить він внески. Якщо ж він цього не виконує, то пенсія у такому випадку виплачуватись не буде. 

      Які документи необхідні для отримання іноземної пенсії?

      • Копія контракту.
      • Копія дозволу на роботу в державі працевлаштування.
      • Документ про підтвердження сплат страхових і пенсійних виплат в державі працевлаштування.
      • Заяву до Пенсійного фонду.

      Куди звернутися, аби отримати пенсію? Щоб страховий стаж за кордоном врахували в Україні, треба звертатися до Пенсійного фонду.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Гроші Пенсія Пенсійний фонд України Іммігранти Новини Польщі Зарплата
      Джерело: 24 канал
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