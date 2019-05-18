Українці можуть отримати іноземну пенсію: хто і скільки

Українці, які перебувають на заробітках за кордоном, можуть розраховувати на іноземну пенсію. Відповідні угоди щодо цього Україна уклала з 21 державою.

За інформацією видання "Сегодня", угоди про соціальне забезпечення за кордоном стосуються тільки тих мігрантів, які працюють за договором і платять податки.

Читайте також: Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсій в Україні

Отримати пенсію українці можуть за відпрацьований період або із зарахуванням трудового стажу в Україні.

Громадянам України необхідно мати 25 років страхового стажу. За умови недостатньої кількості відпрацьованих років, пенсійні виплати будуть мінімальними – 1497 гривень на місяць.

Країни, які підписали угоди про соціальне забезпечення:

Білорусь; Вірменія; Казахстан; Киргизстан; Російська Федерація; Таджикистан; Туркменістан; Узбекистан; Угорщина; Молдова; Грузія; Азербайджан; Монголія; Румунія; Латвія; Королівство Іспанія; Литва; Естонія; Словаччина; Чехія; Болгарія.

Експерти наголосили, що кожною з наведених країн підписано угоду на різних умовах. До прикладу, щоб отримати в Польщі пенсію треба офіційно відпрацювати рік.

Українцям, які працюють на сезонних роботах, рекомендують уточнити у свого роботодавця, чи платить він внески. Якщо ж він цього не виконує, то пенсія у такому випадку виплачуватись не буде.

Які документи необхідні для отримання іноземної пенсії?

• Копія контракту.

• Копія дозволу на роботу в державі працевлаштування.

• Документ про підтвердження сплат страхових і пенсійних виплат в державі працевлаштування.

• Заяву до Пенсійного фонду.

Куди звернутися, аби отримати пенсію? Щоб страховий стаж за кордоном врахували в Україні, треба звертатися до Пенсійного фонду.