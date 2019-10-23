Українці найбідніші у Європі: сумна статистика

Середня купівельна спроможність українців у 2019 році найнижча у Європі. Минулого року Україна також була на останньому місці.

Компанія GfK щорічно проводить дослідження купівельної спроможності серед 42 країн.

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За даними дослідження GfK, українець витрачає в рік в 37 разів менше, ніж житель Ліхтенштейну.

У 2019 році згідно з дослідженням, після сплати плати обов'язкових платежів європейці в середньому витрачають 14 739 євро (408,4 тисяч гривень) на людину на рік. Українці за цей самий час витрачають лише 1 830 євро (близько 50,7 тисяч гривень).

Довідка. Минулого року середня купівельна спроможність по Європі становила 14 292 євро (396 тисяч гривень), а в Україні – 1,318 євро (36,5 тисяч гривень).

Загалом цього року Україна посіла у рейтингу 42 місце. Трішки кращі показнини в Косовому та Молдові.

Лідером рейтингу є Ліхтенштейн з найвищою середньою купівельною спроможністю 67 550 євро (1,87 мільйона гривень). Показник Ліхтенштейну у 37 разів більший, аніж в Україні. Другу позицію займає Швейцарія – 42 067 євро (1,16 мільйона гривень) на рік. Третю – Люксембург з сумою 35 096 євро (972,6 тисяч гривень).

Зауважимо, що середня зарплата українців за календарний рік збільшилася на 17,4% – до 10 тисяч 537 гривень.

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