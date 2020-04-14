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      Українці понесли гривні на рахунки в банках, а долари забрали

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      Кількість грошей у гривнях на рахунках українців у банках збільшилися, а доларів поменшало / bigmir.net

      Кількість грошей у гривнях на рахунках українців у банках збільшилися на 11,6 мільярда – до 341,4 мільярда гривень з початку березня до 10 квітня (+4%).

      В іноземній валюті гроші українців на рахунках у банках трішки скоротились – на 182 мільйони доларів. Так, на сьогодні українці в банках у доларах тримають 9,8 мільярда доларів (-2%), повідомили в НБУ.

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      Тобто є приплив гривневих коштів і незначний відплив валютних. Not bad як для місяця кризи. Дякуємо, що довіряєте банківській системі,
      – повідомили в НБУ.

      Там також запевнили, що банки мають достатній запас міцності і їхня ліквідність зараз становить понад 200 мільярдів гривень. Ще понад 30 мільярдів гривень є у касах банків.

      Валютна ліквідність становить 7,9 мільярда доларів. Майже стільки ж грошей було і місяць тому. В НБУ переконують, що цього абсолютно достатньо, щоб без проблем впоратися з підвищеним попитом на зняття грошей.

      фінансові послаблення карантин в Україні коронавірус 2020
      Фінансові полегшення на період карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Валюта Долар Гривня Статистика НБУ Банки Гроші
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