Українці понесли гривні на рахунки в банках, а долари забрали

Кількість грошей у гривнях на рахунках українців у банках збільшилися на 11,6 мільярда – до 341,4 мільярда гривень з початку березня до 10 квітня (+4%).

В іноземній валюті гроші українців на рахунках у банках трішки скоротились – на 182 мільйони доларів. Так, на сьогодні українці в банках у доларах тримають 9,8 мільярда доларів (-2%), повідомили в НБУ.

Читайте також Банки ввели кредитні канікули для фізосіб: список та умови

Тобто є приплив гривневих коштів і незначний відплив валютних. Not bad як для місяця кризи. Дякуємо, що довіряєте банківській системі,

– повідомили в НБУ.

Там також запевнили, що банки мають достатній запас міцності і їхня ліквідність зараз становить понад 200 мільярдів гривень. Ще понад 30 мільярдів гривень є у касах банків.

Валютна ліквідність становить 7,9 мільярда доларів. Майже стільки ж грошей було і місяць тому. В НБУ переконують, що цього абсолютно достатньо, щоб без проблем впоратися з підвищеним попитом на зняття грошей.



Фінансові полегшення на період карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу