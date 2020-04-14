Українці понесли гривні на рахунки в банках, а долари забрали
Кількість грошей у гривнях на рахунках українців у банках збільшилися на 11,6 мільярда – до 341,4 мільярда гривень з початку березня до 10 квітня (+4%).
В іноземній валюті гроші українців на рахунках у банках трішки скоротились – на 182 мільйони доларів. Так, на сьогодні українці в банках у доларах тримають 9,8 мільярда доларів (-2%), повідомили в НБУ.
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Тобто є приплив гривневих коштів і незначний відплив валютних. Not bad як для місяця кризи. Дякуємо, що довіряєте банківській системі,
– повідомили в НБУ.
Там також запевнили, що банки мають достатній запас міцності і їхня ліквідність зараз становить понад 200 мільярдів гривень. Ще понад 30 мільярдів гривень є у касах банків.
Валютна ліквідність становить 7,9 мільярда доларів. Майже стільки ж грошей було і місяць тому. В НБУ переконують, що цього абсолютно достатньо, щоб без проблем впоратися з підвищеним попитом на зняття грошей.
Фінансові полегшення на період карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу
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