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      Українці в Давосі: хто й навіщо поїхав на Всесвітній економічний форум

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      Другий день всесвітнього економічного форуму у Давосі завершується. Крім світових лідерів його відвідали також і українські політики. Деякі, вже є кандидатами у Президенти України, або подали документи на перевірку до ЦВК.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу повідомив головний редактор радіо "Новое время" Валерій Калниш.

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      Він розповів, що Президент України Петро Порошенко має намір зустрітися там із канцлером Німеччини Ангелою Меркель та головою Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.

      Судячи зі всього, Порошенко – не єдиний український політик, який хоче поспілкуватися з Лагард. Згідно з деякими джерелами, зустрітися з нею хоче і Юлія Тимошенко,
      – зазначив журналіст.

      Калниш зазначив, що і лідерка "Батьківщини", й Анатолій Гриценко, який також поїхав на форум, будуть присутні на "Українському сніданку" – його 24 січня там влаштовує Віктор Пінчук. Чи буде на ньому президент, залишається інтригою. 

      Президент відвідував усі "Українські сніданки" в Давосі, крім одного – вся офіційна делегація України бойкотувала захід у 2017 році, коли точилася дискусія навколо заяви Пінчука щодо Криму,
      – додав Калниш.

      Він також розповів, що перед українцями виступатимуть 68-й держсекретар США Джон Керрі та міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

      За словами Валерія, у Швейцарію приїхали й брати Кличко: говорити про інвестиції для України, зокрема у спорт. 

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      У Telegram навіть створили спеціальний чат, де спілкуються українці, які приїхали на Всесвітній економічний форум – у ньому 155 осіб, проте це точно не всі, – підсумував головний редактор радіо "Новое время".

      Нагадаємо, швейцарці таки впустили на форум опальних російських бізнесменів, які нині під санкціями США – Олега Дерипаску, Віктора Вексельберга й Андрія Костіна. Спочатку трійці відмовили, а згодом все ж дозволили відвідати окремі заходи.

      Теги: Новини політики Швейцарія Новини України Давос Петро Порошенко Юлія Тимошенко Анатолій Гриценко Віталій Кличко
      Джерело: 24 канал
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