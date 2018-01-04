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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українці встановили рекорд за кількістю "новорічних" злочинів

08:15, сьогодні 1311 Читать новость на русском
В Україні побито 5-річний рекорд з кількості злочинів під час новорічних свят
В Україні побито 5-річний рекорд з кількості злочинів під час новорічних свят / Фото з відкритих джерел

Під час цьогорічних новорічних свят було зареєстровано найменшу кількість кримінальних правопорушень за останні п'ять років.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

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Зокрема, як зазначили у відомстві, у період з 30 грудня по 1 січня в країні зареєстровано 5,6 тисяч кримінальних правопорушень, що є найнижчим показником за останні п'ять років.

Так, в Україні було вчинено 13 розбійних нападів (у порівнянні з середнім зафіксованим показником – 33), 131 грабіж (у середньому – 195), крадіжок – 2404 (у середньому – 3250).

За даними Нацполіції, під час вихідних днів до правоохоронців надійшло 1817 повідомлень про факти вчинення ДТП. У порівнянні з минулими роками цей показник є одним із найнижчих за останні 5 років (у середньому – 2062).

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомляли, що святкування Нового року в областях України минули без суттєвих порушень публічної безпеки та порядку.

Теги: Кримінальні новини Новини України Поліція Новорічні свята
Джерело: 24 Канал
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