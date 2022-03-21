Українців на борту літака, що розбився в Китаї, не було, – МЗС

21 березня на півдні Китаю розбився пасажирський літак авіакомпанії China Eastern Airlines. На борту Boeing перебували 133 людини.

Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що за попередньою інформацією китайської сторони, громадян України на борту пасажирського літака не було.

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Нагадаємо, літак виконував рейс з Куньміна в Гуанчжоу.

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