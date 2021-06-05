Українців з окупованих територій зможуть пропускати без необхідної самоізоляції: нові подробиці

Громадян України, які в'їжджають через КПВВ та планують вакцинуватись від COVID-19, пропускатимуть без обов'язкової самоізоляції. Для інших громадян вимога продовжує діяти.

У МВС України запевнили, що бажаючим вакцинуватись варто на пункті пропуску показати запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором.

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Українцям дозволять в'їзд через КПВВ без самоізоляції

Під час в'їзду в Україну всім обов'язково необхідно пройти температурний скринінг та перебувати в КПВВ у захисній масці чи респіраторі й дотримуватись соціальної дистанції.

Проте без самоізоляції пропускатимуть громадян України, які бажають здійснити вакцинацію від COVID-19 на території, де органи держвлади України здійснюють повноваження в повному обсязі.

Окрім запрошення на вакцинацію, які показуватимуть люди, в КПВВ матимуть списки громадян, запрошених на щеплення.

До речі, решта громадян, які підлягають самоізоляції мають встановити та активувати мобільний додаток системи "Вдома". Якщо це неможливо зробити, то вони підлягають обсервації.

Іноземці під час перетинання лінії розмежування ще повинні мати страхування.

Для того, щоб записатись на вакцинацію людям можна зателефонувати за номером контакт-центру МОЗ з питань протидії COVID-19: 0 800 60 20 19.

Варто сказати, що наразі всі КПВВ відкриті для пропуску щоденно з 8.00 до 16.00. Водночас, фактичний пропуск здійснювався лише у двох з них – двічі на тиждень у контрольному пункті "Новотроїцьке" та щоденно в КПВВ "Станиця Луганська".