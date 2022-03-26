Українців просять допомогти евакуювати тварин зі знищеного окупантами екопарку на Київщині

Сімейний екопарк "Ясногородка", що розташований поблизу Макарова на Київщині, потрапив під нещадний обстріл російських окупантів. Українців закликають допомогти евакуювати тварин.

На сторінці "Ясногородки" в інстаграмі опублікували жахливі фото і відео палаючих будівель на території екопарку. Чимало тварин внаслідок обстрілів загинули, але більшість – живі і потребують допомоги.

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Як допомогти тваринам

На території "Ясногородки" мешкає велика кількість тварин, зокрема 26 видів копитних (220 особин). Крім того, рашисти зруйнували домівку понад 300 страусів і 220 інших птахів. В екопарку також живуть 6 видів приматів, єноти, скунси та дикобрази.

Керівництво "Ясногородки" у своєму дописі зазначає, що 17 приматів та 23 сухопутних черепах вже вдалось евакуювати, однак для порятунку всіх тварин їм потрібна допомога українців.

Наразі нам більше не вистачає власних коштів, парк майже весь перетворився на попіл. Хочемо вивезти тварин і прогодувати тих, яких вже вдалось перемістити до безпечних місць,

– пояснюють в екопарку.

До слова, допомогти врятувати тварин можна, переславши кошти на картку: 5169360017440805.