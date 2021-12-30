В українця Черкаса, який 4 роки у полоні бойовиків, проблеми із серцем, – Денісова

Володимира Черкаса бойовики незаконно утримують у слідчому ізоляторі у тимчасово окупованій Макіївці. В українця виникли серйозні проблеми із серцем.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова нагадала, що Черкаса безпідставно утримують у СІЗО при Західній виправній колонії № 97 в окупованій Макіївці.

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У полоненого українця Черкаса проблеми зі серцем

За словами Денісової, у полоні з Володимира Черкаса знущалися, його били та змушували тяжко працювати. Після тортур у чоловіка погіршився стан здоров'я – виникли серйозні проблеми з серцем, гіпертонічні кризи набули хронічного характеру.

Йому не надають належну медичну допомогу. Чоловік також позбавлений телефонного зв'язку, зустрічей та листування з рідними та близькими. Це, наголосила омбудсменка, є порушенням права на життя, свободу та особисту недоторканість, на отримання медичної допомоги, що гарантоване Конвенцією про захист прав людини й основоположних свобод.

Денісова звернулася до координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотти Реландер та керівництва Червоного Хреста в Україні сприяти наданню меддопомоги та звільненню Володимира Черкаса.

Незаконне затримання Володимира Черкаса: що відомо

Українця Володимира Черкаса 6 вересня 2017 року в Донецьку викрали невідомі озброєні люди. На тимчасово окуповану територію він поїхав через смерть батька та намір вивезти хвору матір.

Про точне місце перебування Черкаса стало відомо від звільнених з полону в грудні 2019 року українців.

Понад 2 роки представники органів окупаційної адміністрації Росії тримали чоловіка у сумнозвісній тюрмі "Ізоляція". Його звинувачували нібито у "шпигунстві та диверсіях".

Загалом українець понад 4 роки перебуває у незаконному ув'язненні без слідства та суду.

Без батьківського піклування залишилися 5 дітей, троє з яких є неповнолітніми.

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На тимчасово окупованій території незаконно утримують 300 українців , 40 з них – військові. Люди перебувають у жахливих умовах, адже у колоніях немає навіть опалення. Крім того, бойовики жорстоко поводяться з бранцями. Через це стан здоров'я багатьох з них критичний.

Уривок з допису Людмили Денісової:

У громадянина України Володимира Черкаса, який безпідставно утримується в слідчому ізоляторі при Західній виправній колонії № 97 у м. Макіївка на тимчасово окупованій території Донецької області, серйозні проблеми з серцем.

Понад два роки представники органів окупаційної адміністрації РФ тримали Володимира Черкаса у сумнозвісній тюрмі «Ізоляція» за звинуваченням у нібито "шпигунстві та диверсіях", де над ним знущалися, били та змушували тяжко працювати. Після тортур у Володимира погіршилося самопочуття – виникли проблеми з серцем, гіпертонічні кризи набули хронічного характеру.

Наразі Володимир Черкас перебуває понад 4 роки у незаконному ув'язненні без слідства та суду. Йому не надається належна медична допомога, він позбавлений телефонного зв'язку, зустрічей та листування з рідними та близькими, що є порушенням права на життя, свободу та особисту недоторканість, на отримання медичної допомоги, що гарантоване ст. 2, 3, 5 Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.