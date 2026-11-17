Суд 16 листопада відправив під варту 54-річного громадянина України, підозрюваного у державній зраді в умовах воєнного стану. Чоловік передавав спецслужбам Росії дані про рух бойової авіації ЗСУ та військові об'єкти.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, підозрюваний співпрацював із ворогом із жовтня 2025 року до серпня 2026 року.

Як чоловік допомагав росіянам?

Для передачі інформації представнику російської спецслужби він надсилав координати та текстові повідомлення у Telegram через спеціальний бот.

Слідство задокументувало щонайменше шість фактів передачі чутливих відомостей. Зокрема, фігурант збирав і поширював локації підрозділів Сухопутних військ ЗСУ в Черкаській області, а також об'єктів Військової служби правопорядку на Київщині.

Полювання на бойову авіацію та техніку ЗСУ

Крім дислокації особового складу, чоловік стежив за логістикою Сил оборони. Він фіксував і надсилав кураторам маршрути переміщення військової техніки та озброєння на території Дніпропетровської області.

Затримання підозрюваного та підтвердження його дій на користь ворога: дивіться фото прокуратури

Окрему увагу ворожий інформатор приділяв українській авіації. Він передав російським спецслужбам дані про виліт двох винищувачів Су-27 із зазначенням напрямку їхнього польоту й бойового завдання, маршрути трьох екіпажів гелікоптерів, а також відомості про застосування засобів повітряного нападу Сил оборони України.

Запобіжний захід і покарання за держзраду

За оцінкою слідства, зібрані відомості окупанти планували задіяти для підривної діяльності та ударів по українських позиціях. Дії затриманого кваліфікували за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання за державну зраду в умовах воєнного стану.

Суд задовольнив клопотання прокурорів та обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, раніше ми писали, як СБУ викрила агента ворожих спецслужб, який полював за підрозділами на ротації. Чоловік розвідував місця базування бійців у центральних регіонах і після цього намагався сховатися на Закарпатті.