Україну атакували понад 160 БпЛА: скільки влучань сталося, і як відпрацювала ППО

Росія запустила по Україні понад 160 ударних безпілотників. Попри те, що більшість повітряних цілей вдалося збити, на жаль, також є влучання.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Скільки дронів збила ППО?

Уночі російські війська атакували України за допомогою 163 ударних безпілотників різних типів, зокрема "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами "Пародія". Пуски повітряних цілей здійснювали з території Росії.

Дрони летіли з районів Курська, Брянська, Орла, Міллєрово та Шаталово. До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,

– ідеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про влучання 8 ударних безпілотників на 7 локаціях, у ще чотирьох місцях зафіксували падіння уламків збитих дронів. Водночас там наголосили, що станом на 08:30 у повітряному просторі ще залишаються ворожі безпілотники.

Які регіони атакувала Росія?

Під нічним ворожим ударом, зокрема, опинився Чернігів. Місцева влада нещодавно повідомляла про масовану атаку на місто, там пролунало щонайменше 15 вибухів. Унаслідок обстрілу пошкоджено одне з підприємств.

Також пізно ввечері 26 травня росіяни атакували Полтаву за допомогою ударних безпілотників. Станом на зараз ані міський голова, ані обласна військова адміністрація на повідомляли про потенційні наслідки обстрілу.