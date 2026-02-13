Укр Рус
24 Канал Новини України Небезпека для Київщини, тривога по всій країні: де зараз летять російські дрони
13 лютого, 22:43
10
Оновлено - 22:45, 13 лютого

Небезпека для Київщини, тривога по всій країні: де зараз летять російські дрони

Дар'я Смородська

З вечора 13 лютого російська армія зпускає ударні дрони по Україні. У кількох областях оголосили повітряну тривогу, а військові фіксують проліт ворожих цілей.

Про це пишуть у Повітряних Силах ЗСУ. Якщо у вашому регіоні є небезпека – радимо пройти в укриття.

Дивіться також Терор Одещини посилюється: Братчук розповів, чого прагнуть росіяни 

Де зараз летять російські цілі?

Повітряна тривога в Україні: інтерактивна карта

 

22:58, 13 лютого

  • БпЛА в напрямку Вишгорода з півночі.
  • БпЛА на півдні від Сум, курс на захід.
  • БпЛА на сході від н.п.Болград, курс на північ.
22:46, 13 лютого

Тривога в Києві через загрозу ворожих БпЛА. Будь ласка, пройдіть у найближче укриття, 
– написав голова столичної МВА Тимур Ткаченко.

22:41, 13 лютого

БпЛА на Київ та Бровари з півночі.

22:40, 13 лютого

  • БпЛА в напрямку Дніпро з півдня.
  • БпЛА на північно-східному напрямку Харківщини, курс на північ.
  • БпЛА на Клесів на Рівненщині з півночі.
22:37, 13 лютого

БпЛА на Суми з півночі.

22:35, 13 лютого

  • Загроза застосування ударних БпЛА для Бориспільського району та населених пунктів поблизу Київського водосховища.
  • Ворожий БпЛА в напрямку н.п.Катлабуг на Одещині.
22:22, 13 лютого

Ударні БпЛА на Чернігівщині на н.п.Бобровиця та Мала Дівиця, в напрямку Київщини.

22:21, 13 лютого

БпЛА із заходу Чернігівщини на Київське водосховище.

22:11, 13 лютого

Ворожий БпЛА на південь Одещини з Чорного моря.

22:04, 13 лютого

БпЛА на Чернігівщині

на Ічню та Малу Дівицю зі сходу;

на Батурин з півдня; 

на Чернігів зі сходу; 

на Любеч та Славутич з півночі та сходу.

21:41, 13 лютого

БпЛА із заходу Сумщини на Чернігівщину, в напрямку Дмитрівки та Бахмача.

21:30, 13 лютого

  • БпЛА з півночі на Буринь, Ворожба та Дубовязівка на Сумщині.
  • БпЛА на Одещині в напрямку Ізмаїла з півночі.
21:20, 13 лютого

БпЛА в напрямку Харкова з півночі.

21:18, 13 лютого

Безпілотник на схід Рівненщини, курс на Березне.

21:10, 13 лютого

  • Ворожі БпЛА з півночі Київщини на Житомирщину.
  • Ударні БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на Любеч.
  • БпЛА на Одещині в напрямку Болград.
  • Ворожі БпЛА з півночі Київщини курсом на Житомирщину.
  • БпЛА на півночі від Сум, курс на захід.
20:11, 13 лютого

БпЛА на Татарбунари на Одещині.