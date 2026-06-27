На Україну летіли понад 120 дронів: як відпрацювала ППО та чи є влучання

Російська армія атакувала Україну 129 ударними дронами вночі проти 27 червня. Попри зусилля сил ППО, збити всі цілі не вдалося.

Подекуди сталися влучання. Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

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Що відомо про атаку?

Окупанти запускали безпілотники типу "Шахед", "Італмас", "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія" з різних напрямів: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк.

Традиційно повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 113 ворожих БпЛА … на півночі, півдні та сході країни,

– йдеться у повідомленні ПС.

Втім, на 7 локаціях зафіксували влучання 13 БпЛА. Ще на 3 локаціях упали уламки.



Збиті цілі / ПС

Зауважимо, що російські війська атакували, зокрема, Харківську та Сумську області. У Солоницівській громаді на Харківщині після влучання БпЛА загорілася АЗС, пошкоджено 10 одиниць техніки.

На Охтирщині внаслідок масованої атаки пошкоджено приватні будинки та АЗС. Важкі опіки отримала 53-річна жінка, ще дев'ятьом людям надали медичну допомогу.

Під ударом була й Дніпропетровщина. Ворожі війська обстріляли Нікополь, Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську громади. Пошкоджено інфраструктуру, багатоповерхівку, приватні будинки та автомобіль.

Унаслідок атаки загинула 56-річна жінка. Також постраждали 13-річна дівчинка та 44-річна жінка, вони лікуватимуться амбулаторно.