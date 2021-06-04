В Україну повернувся капітан Гаврилов, якого 5 років утримували на Шрі-Ланці

В Україну повернувся капітан судна Avant Garde Геннадій Гаврилов. Моряка протягом 5 років утримували на Шрі-Ланці, підозрюючи в незаконному ввезенні зброї.

Про повернення Гаврилова повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба. Урядовець зазначив, що звинувачення проти українського капітана були безпідставними.

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Суд виправдав Гаврилова наприкінці травня

Дипломати були поруч і боролися за звільнення. Наприкінці травня суд нарешті його виправдав,

– написав Кулеба.

Наразі Гаврилов перебуває в Одесі.

Що відомо про затримання Гаврилова

Як повідомляє "Новое время", судно Avant Garde було в управлінні компанії Шрі-Ланки, Воно забезпечувало охорону від нападу піратів. Саме тому на судні під командуванням Гаврилова була зброя та боєприпаси.

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Восени 2015 року судно стояло на якорі поза територіальними водами Шрі-Ланки. Таку вказівку дала компанія-оператор. Саме тоді судно затримали та поставили на стоянку в порту. У червні 2016 року капітана заарештували за незаконне ввезення зброї.