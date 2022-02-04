В Україну сунуть атмосферні фронти: прогноз погоди на 5 лютого

Погода в Україні у суботу, 5 лютого, буде сніжною на Заході й Півночі й сонячною на Сході та Півдні. Водночас морози прогнозують у тих регіонах, де й сонце.

Погода на Заході

У північних областях у суботу падатиме сніг, а в західних – сніг з дощем. Водночас температура повітря підійметься до +5 градусів.

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Через сніг та плюсову температуру на дорогах слід очікувати сльоту. У цій частині України стовпчик термометра опуститься нижче нуля лише у Чернігові. Вітер синоптики прогнозують північно-західний швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

Морози й сонце: погода на Сході

На Сході морози ще затримаються. Уночі температура повітря опуститься до -10 градусів. Водночас вдень синоптики прогнозують -3...-5 градусів. З усіх східних областей лише на Дніпропетровщині падатиме сніг. У решті регіонів обіцяють ясне небо.

На Півдні також буде ясно. Стовпчики термометрів у Криму підіймуться до +4...+6 градусів, а в Миколаєві – +2...+4 градусів. Південний вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

Деталі від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці пояснила, що таку погоду спровокують атмосферні фронти, які спершу накриють Захід та Північ.

Фронти принесуть сніг, мокрий сніг та посилення вітру. Спочатку опади охоплять західну частину та північну. Більшість центральних областей потраплять у вологу повітряну масу в суботу вдень. Південь та Схід відчують прихід атмосферних фронтів аж пізно ввечері,

– розповіла Діденко.

Київ, за словами синоптикині, накриють хмари. Весь день падатиме сніг, періодично – з дощем. Плюсова температуру спровокує відлигу.

Прогноз погоди у містах України 4 лютого

Ужгород – +2...+4

Львів – +2...+4

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +2...+4

Рівне – +2...+4

Житомир – 0...+2

Вінниця – +2...+4

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +2...+4

Херсон – +3...+5

Сімферополь – +4...+6

Кропивницький – +1...+3

Черкаси – +1...+3

Чернігів – -1...+1

Суми – -2...-4

Полтава – -1...-3

Дніпро – -1...-3

Запоріжжя – 0...+2

Донецьк – -2...-4

Луганськ – -3...-5

Харків – -3...-5

Київ – 0...+2



Прогноз погоди на 5 лютого / Карта Укргідрометцентру