В Україну сунуть різке похолодання та заморозки: де й коли погіршиться погода

Протягом 21 – 22 жовтня в Україні пануватиме суха та сонячна погода. Однак вже з 23 жовтня почнеться похолодання, далі температура повітря падатиме, а вночі будуть заморозки.

Наразі українців тішить тепла осіння погода, однак через декілька днів ситуація з погодою почне погіршуватися.

Актуально Україну накриє сильний штормовий вітер: де прогнозують негоду Похолодання 23 – 25 жовтня

В Україну йде похолодання

Зокрема, 23 жовтня у західних та східних регіонах падатиме дощ. Мовиться про Львівщину, Закарпаття, Прикарпаття, Буковину, Тернопільщину, Донеччину, Луганщину та Харківщину.

На Заході та Півночі також відчутно знизиться температура – до +8...+12 градусів. На решті територій все ще буде тепло та сонячно.



Прогноз погоди на 23 жовтня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Наступного дня опадів не буде, однак вночі у Львівській, Закарпатській, Тернопільській, Волинській та Вінницькій областях вдарять морози. Вдень там повітря прогріється у середньому до +6..+8 градусів.

Загалом похолодає у всіх областях: найвищою буде температура на Херсонщині та Одещині – +11...+13 градусів, найнижчою – на Чернігівщині та Сумщині +5...+7 градусів.



Прогноз погоди на 24 жовтня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Схожою погода буде і 25 жовтня, але нічні заморозки поширяться на більшість областей. Крім того, морози стануть сильнішим – до -4 градусів. Вдень буде прохолодно, проте сонячно й без опадів.



Прогноз погоди на 25 жовтня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Теплі дні 21 – 22 жовтня

Вдень 21 жовтня синоптики прогнозують теплу та сонячну погоду. Опадів у жодній з областей не очікують. Трохи псуватимуть загальну картину сильні пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду більшості областей. У Карпатах вітер розганятиметься ще сильніше – до 25 метрів за секунду.

Водночас стовпчики термометрів показуватимуть від +15…+18 градусів.



Прогноз погоди на 21 жовтня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Наступного дня погода буде схожою, лише без вітрів. Крім того, на Заході почне холодати, а середня температура становитиме +12…+14 градусів. На Сході та Півдні буде навіть тепліше, ніж попереднього дня, – до +20 градусів.



Прогноз погоди на 22 жовтня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру