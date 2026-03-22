В Україну вперше за час повномасштабної війни прибуло командування НАТО

В Україну прибули представники військового командування НАТО на чолі з Адміралом П'єром Вандьє, Верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних Сил НАТО з питань трансформації. Вони провели зустріч в Офісі Президента.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса. Що обговорювали з командуванням НАТО? Павло Паліса зазначив, що делегація військового командування НАТО такого рівня відвідує Україну вперше за час повномасштабної війни. За його словами, під час зустрічі сторони предметно обговорили можливість залучення українських військових до майбутніх навчань НАТО у ролі умовного противника (Red Team). Минулорічний досвід участі наших підрозділів показав союзникам новітні методи ведення війни – у навчальних сценаріях українські команди продемонстрували суттєву перевагу,

– додав заступник керівника ОП. Також окрему увагу приділили розвитку Спільного центру НАТО – Україна (JATEC): наразі триває фінальний етап розгортання українських систем управління, посилюються аналітичні спроможності та розширюються навчальні програми.