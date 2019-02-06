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      "Укрлендфармінг" домовився про реструктуризацію 4,4 млрд грн перед державним "Ощадбанком"

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      "Укрлендфармінг"
      "Укрлендфармінг" / depo.ua

      Група компаній "Укрлендфармінг" із підконтрольним їй агрохолдингом "Авангард" підписала угоду про реструктуризацію своїх зобов’язань перед державним "Ощадбанком" на суму 4,4 млрд грн.

      Процес переговорів тривав більше року і був реалізований із використанням Закону України про фінансову реструктуризацію. Так, згідно з Законом, для проведення огляду фінансово-господарської діяльності, стану заставного майна та майнового поручителя, прогнозу основних операційних та фінансових показників був залучений авторитетний незалежний експерт – міжнародна аудиторська компанія Ernst&Young. Угода про реструктуризацію була підписана 04 лютого 2019 року.

      Олег Бахматюк, власник та СЕО Групи компаній "Укрлендфармінг": "Досягнення домовленостей із державним "Общадбанком" – це позитивна подія і для "Укрлендфармінг" як лідера агроринку, так і країни в цілому. Сьогодні "Укрлендфармінг", зважаючи на виклики, пов‘язані з втратою активів на Сході країни та в Криму, змогла стабілізувати діяльність. Щоб розвиватися далі нам необхідно отримати часовий проміжок для погашення старих кредитів. Рішення "Ощадбанку" – це підтримка реального сектору економіки, адже зараз в нашій компанії працює 30 тисяч співробітників, ми платимо мільярди гривень податків і виробляємо біля 1% ВВП України. Ми вдячні команді банку за професійну роботу. Досягнення домовленостей про реструктуризацію такого великого холдингу як "Укрлендфармінг" із державним крупним банком – це також сигнал для міжнародних інвесторів. Сигнал, що стало можливо вести в Україні бізнес, навіть зважаючи на макроекономічні показники в економіці і політичну ситуацію, яка склалась після 2014 року".

      Група компаній "Укрлендфармінг" – найбільший український агрохолдинг за об’ємом земельного банку і кількістю створених робочих місць. Виробляє зерно, м’ясо та молоко, а агрохолдинг "Авангард", який входить в Групу є найбільшим виробником яєць та яєчних продуктів не тільки в Україні, а й Європі. В "Укрлендфармінг" працює біля 30 тисяч осіб, Групу відзначено в рейтингах кращих роботодавців країни за версіями медіа "Влада грошей", "Фокус" та "БІЗНЕС". Детальніше за посиланням.

      EY є міжнародним лідером із аудиту, оподаткування, супроводу угод і консультування. 

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      Теги: Гроші Ukrlandfarming Олег Бахматюк Ощадбанк
      Джерело: 24 Канал
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