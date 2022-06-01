Укрнафта продавала на неліцензованій біржі скраплений газ за заниженою ціною

Укрнафта незаконно продала скраплений газ на неліцензованій біржі за заниженою ціною. Завдані збитки підприємству – понад 300 мільйонів гривень.

Скраплений газ продали на біржі, яку запропонувала Укрнафта. Цікаво, що ця організація взагалі не мала відповідної ліцензії на проведення такої діяльності на професійних товарних ринках. Сталося все під час воєнного стану у квітні.

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Переможці аукціону купили газ за ціною, яка майже удвічі нижча за ринкову

У Державному бюро розслідувань наголошують, результати аукціону мають ознаки фальсифікації. На торгах перемогли двоє учасників, які запропонували ціну у близько 28 тисяч гривень за тонну. Інших пропозицій взагалі не було.

Цього ж дня на іншому аукціоні ті самі компанії придбали скраплений газ по 55 тисяч гривень за тонну.

В Офісі генпрокурора уточнили, що під час аукціону несподівано застосували іншу форму проведення. У такий спосіб зловмисники обрали "своїх" покупців, яким продали скраплений газ за "дуже вигідною" ціною. Ймовірно, тут могли бути причетні службові особи Міністерства енергетики України.

Загалом Укрнафта продала аж 14 тисяч тонн скрапленого газу по заниженій ціні. Приблизні збитки підприємства, в якому є значна державна частка, – понад 300 мільйонів гривень.

За сприяння співробітників Офісу генпрокурора суд вже арештував увесь обсяг газу, який збиралися продати на цих підозрілих торгах. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Досудовим розслідуванням займаються представники ДБР.

Все більше компаній не хочуть платити Росії за газ в рублях

Російський "Газпром" відмовився постачати блакитне паливо до компанії Orsted Salg & Service A/S, що в Данії, а також до Shell Energy Europe Limited, яка розташована в Німеччині. Вони не захотіли платити за газ у рублях, як цього за допомогою шантажу вимагає Кремль.

Варто зауважити, що торік Orsted Salg & Service отримувала від "Газпрому" близько 1,97 мільярда кубічних метрів газу. Це – 2/3 від загального споживання газу в Данії. Показники в Shell Energy Europe Limited дещо менші: там імпортували 1,2 мільярда кубічних метрів газу в рік.

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