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      "Укртранснафта" повернула державну нафту і заощадила 2 млрд гривень, – Андрій Пасішник

      170 Читать новость на русском
      "Укртранснафта"
      "Укртранснафта" / biz.liga.net

      У нафтотранспортну систему "Укртранснафти" було повернуто 190,8 тис. т нафти.

      Компанія "Укртранснафта" закінчила прийом нафти з останнього, третього, нафтопереробного заводу групи Приват, де вона перебувала з квітня 2014 року. Про це повідомив перший заступник гендиректора Андрій Пасішник, пише "Ліга.Бізнес".

      Прийом останньої партії нафти з Надвірнянського НПЗ (компанія Нафтохімік Прикарпаття, Івано-Франківська обл.) завершився напередодні ввечері.

      "Повернення нафти здійснювалось тільки після підтвердження за якістю і кількістю незалежними міжнародними сюрвейерскими компаніями – Інспекторат і Сейболт", – зазначив Пасішник.

      З квітня 2014 року на території трьох НПЗ групи Приват – Надвірнянському, Дрогобицькому та Кременчуцькому – знаходилося 385,5 тис. тонн нафти державної компанії "Укртранснафта".

      Після підписання трьох світових угод з НПЗ, в яких в три рази знизилася ставка за зберігання, нафту вдалося повернути в державну власність.

      "Замість заявлених до "Укртранснафти" трьох НПЗ вимог до суми 2,888 млрд гривень фактично оплачено 915,191 млн грн", – повідомив Пасішник.

      Крім того, у мирові домовленості було включено ряд старих боргових зобов'язань підприємств групи Приват перед державною компанією.

      У нафтотранспортну систему "Укртранснафти" було повернуто 190,8 тис. т. Решта 194,7 тис. т за рішенням НАК "Нафтогаз України" були продані на біржових торгах з прив'язкою до котирувань Platts.

      Нафта "Уктранснафти" повернута їй після підписання трьох мирових угод з НПЗ Привату.

      АТ "Укртранснафта" є оператором нафтотранспортної системи України. 100% її акцій знаходяться в управлінні НАК "Нафтогаз України". Обсяг транспортування нафти в 2017 році склав 16,034 млн т, що на 5,3% більше ніж в 2016 році. Транзит виріс на 0,8% – до 13,9 млн т, постачання на НПЗ – на 49% до 2,1 млн т.

      Теги: Нафтогаз Нафта
      Джерело: 24 Канал
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