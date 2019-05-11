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      "Укртранснафта" відновила транзит нафти в Європу

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      Україна відновила транзит нафти до Європи
      Україна відновила транзит нафти до Європи / фото з відкритих джерел

      Українська компанія "Укртранснафта" 11 травня відновила транзит нафти магістральним нафтопроводом "Дружба".

      Це стало можливим, зокрема, після того, як фахівці із угорської компанії провели додаткові дослідження її зразків. Про це інформує прес-служба компанії.

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      Це стало можливим, зокрема після того, як фахівці угорської компанії MOL провели додаткові дослідження нафти, що перебуває у трубопроводі та підтвердили готовність її приймати,
      – мовиться у повідомленні.

      Чому транзит нафти в Європу припинили? Транзит нафти по території України був тимчасово зупинений ввечері 25 квітня після того, як європейські споживачі відмовилися приймати російську нафту із підвищеним вмістом масової частки органічних хлоридів. Вони посилались на інформацію ВАТ "Гомельтранснефть Дружба" від 19 квітня, яке повідомило про невідповідність долі масової частки органічних хлоридів у нафті, що надходить по нафтопроводу "Дружба" із Росії.

       

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      Теги: Новини України Нафта Укрнафта
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