Укрзалізниця евакуювала близько 5 тисяч людей із Лиману та сусідніх міст Донбасу
9 березня 2022 , 23:21Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
Влада евакуюю людей з охоплених війною регіонів у більш безпечні місця.В цьому допомагає Укрзалізниця, яка перевозить біженців.
В середу, 9 березня, Укрзалізниця з Лиману та сусідніх міст Донецької області було евакуйовано 5 тисяч осіб. Про це повідомив в.о. голови правління Укрзалізниці Олександр Камішин.
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Зараз компанія намагається організувати подальшу евакуацію населення регіону.
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