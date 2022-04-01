Укрзалізниця опублікувала евакуаційні рейси на 1 квітня

1 квітня 2022 , 05:36
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Джерело:

Укрзалізниця

Укрзалізниця опублікувала евакуаційні рейси на 1 квітня. Зокрема потяги вивозитимуть людей з Краматорська, Покровська, Києва та інших міст України.

Відповідну інформацію повідомили на сайті Укрзалізниці. Там також опублікували 13 міжнародних рейсів. 

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Компанія опублікувала дані про 5 додаткових евакуаційних рейсів:

  • 13:00 – №274/273 Краматорськ – Львів;
  • 16:00 – №276/275 Краматорськ – Львів;
  • 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова;
  • 16:10 – 7931 Покровськ – Дніпрі;
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.

Час відправлення може змінюватись. Інформація оновлюється щоденно близько 00:00,
– попередили у компанії. 

 Укрзалізниця повідомила міжнародні евакуаційні рейси на 1 квітня:

Польща:

  • 07:10 – 35/36 Львів – Пшемисль (квитки в продажу);
  • 08:30 – 715/716 Київ – Пас – Вінниця (квитки в продажу) (11:25) – Пшемисль (квитки в продажу);
  • 10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм (квитки в продажу, їх треба оформлювати до станції Ягодин);
  • 17:02 – 814/813 Львів – Хелм(квитки в продажу, їх треба оформлювати до станції Ягодин);
  • 18:22 – 35/36 Одеса – Пшемисль (квитки в продажу);
  • 19:13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм (квитки в продажу);

Словаччина:

  • 16:50 №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13);
  • 11:35 №8661 Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 13:49);

Угорщина:

  • 12:30 №33 Мукачево – Будапешт (квитки в продажу);
  • 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт (квитки в продажу);
  • Протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп — Захонь (квитки в продажу);

Румунія:

  • 23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія);

Австрія:

  • 14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень.

До теми: як буде відбуватися евакуація – дивіться відео

 

Автор: Діана Квасневська