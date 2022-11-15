Укрзалізниця попередила про затримку поїздів через ракетні удари

Через масштабну ракетну атаку по Україні 15 листопада затримується низка поїздів. Більшість з них запізнюються щонайменше на 1 годину.

Російські ракети вплинули на розклад руху 11 потягів. Деякі з них спізнюються на майже 3 години.

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Укрзалізниця робить усе можливе, щоб скоротити час затримки та забезпечити якнайшвидше прибуття пасажирів на станції призначення,

– наголосили в компанії.

На скільки затримуються поїзди

№773 Шостка – Київ затримується на відправлення на 1 годину 8 хвилин;

затримується на відправлення на 1 годину 8 хвилин; №749/750 Київ – Ужгород затримується на 2 години 40 хвилин;

затримується на 2 години 40 хвилин; поїзд Будапешт – Київ – на 2 години 21 хвилину;

– на 2 години 21 хвилину; №750/749 Ужгород – Київ – на 2 години 16 хвилин;

– на 2 години 16 хвилин; №87/88 Ковель – Запоріжжя – на 1 годину 43 хвилини;

– на 1 годину 43 хвилини; №705/706 Перемишль – Київ – на 1 годину 32 хвилини;

на 1 годину 32 хвилини; №55/56 Київ – Рахів – на 1 годину 22 хвилини;

– на 1 годину 22 хвилини; №715/716 Київ – Перемишль – на 1 годину 9 хвилин;

– на 1 годину 9 хвилин; №771/772 Київ – Хмельницький – на 1 годину 5 хвилин;

– на 1 годину 5 хвилин; №789/790 Київ – Кропивницький – на 1 годину 5 хвилин;

– на 1 годину 5 хвилин; №791/792 Київ – Кременчук – на 1 годину 5 хвилин.

Зауважимо, 15 листопада Росія здійснила наймасштабнішу атаку по Україні. Унаслідок неї більшість регіонів нашої країни знеструмлені, адже під удар потрапили 15 об'єктів інфраструктури.

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