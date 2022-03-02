Укрзалізниця призначає евакуаційні поїзди з Житомира в напрямку Львова

2 березня 2022 , 16:30
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Джерело:

Укразалізниця

Укрзалізниця продовжує евакуйовувати людей з Житомира. Перший поїзд відправитися до Бердичева, далі у напрямку Львова.

Поїзди курсуватимуть з 2 березня щодня.

Відправлення з Житомира о 13:00. Відтак просять прибувати на вокзал міста завчасно.

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Проїзд буде безкоштовним.

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Автор: Ігор Саджениця