Укрзалізниця призначає евакуаційні поїзди з Житомира в напрямку Львова
2 березня 2022 , 16:30Читать новость на русском
Джерело:Укразалізниця
Укрзалізниця продовжує евакуйовувати людей з Житомира. Перший поїзд відправитися до Бердичева, далі у напрямку Львова.
Поїзди курсуватимуть з 2 березня щодня.
Відправлення з Житомира о 13:00. Відтак просять прибувати на вокзал міста завчасно.
Важливо Внаслідок удару Росії по Житомиру постраждав пологовий будинок, де були породіллі з дітьми
Проїзд буде безкоштовним.
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