Укрзалізниця призначає ще кілька додаткових евакуаційних поїздів
4 березня 2022 , 17:12Читать новость на русском
Джерело:телеграм Укрзалізниці
Укрзалізниця проводить евакуацію українців через початок війни в Україні. Людей вивозять з найнебезпечніших місць країни. Тепер призначили ще додаткові потяги.
Україлізниця додала три додаткові евакуаційні потяги з трьох напрямків – Одеси, Харкова та Києва.
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Укрзалізниця призначила кілька додаткових поїздів для евакуації:
- 17:00 – поїзд Харків – Хелм (з пересадкою на станції Варшава);
- 22:00 – поїзд Київ – Чоп;
- 22:32 – поїзд Одеса – Ужгород.
Додамо, що за перший тиждень російсько-української війни Укрзалізницею евакуювали понад 900 тисяч дітей та жінок. Людей забирають з місць, де йдуть бойові дії. Евакуаційні потяги курсують щодня.
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