Укрзалізниця призначила ще 6 евакуаційних потягів
2 березня 2022 , 08:24Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
Укрзалізниця призначила на 2 березня 6 евакуаційних рейсів. Вони їхатимуть з Дніпра та Запоріжжя.
Евакуаційні потяги їхатимуть до Києва, Львова, Трускавця та Ужгорода. Рейси здійснюватимуть з 10 до 15 години.
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Розклад рейсів на 2 березня
Дніпро – Львів 10:30
Дніпро – Київ 14:00
Дніпро – Трускавець 14:20
Запоріжжя – Львів 09:30
Запоріжжя – Київ 10:50
Запоріжжя – Ужгород 14:45
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