Укрзалізниця призначила ще 6 евакуаційних потягів

Укрзалізниця призначила на 2 березня 6 евакуаційних рейсів. Вони їхатимуть з Дніпра та Запоріжжя.

Евакуаційні потяги їхатимуть до Києва, Львова, Трускавця та Ужгорода. Рейси здійснюватимуть з 10 до 15 години.

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Розклад рейсів на 2 березня

Дніпро – Львів 10:30

Дніпро – Київ 14:00

Дніпро – Трускавець 14:20



Запоріжжя – Львів 09:30

Запоріжжя – Київ 10:50

Запоріжжя – Ужгород 14:45

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