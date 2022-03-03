Укрзалізниця робить всі рейси зі сходу та центру евакуаційними й закриває продаж квитків

В Україні триває восьмий день повномасштабних атак Росії. Через це Укрзалізниця евакуює людей із найгарячіших точок країни.

Відтепер всі рейси зі сходу та центру до заходу країни є рятувальними. Пасажири можуть безплатно користуватись поїздами.

До теми Евакуаційні потяги з України: Укрзалізниця опублікувала величезний розклад на 3 березня

Хто зможе евакуюватися

Посадка на поїзди буде пріоритетною для дітей, жінок та літніх людей. Час відправлення та маршрут поїздів може змінюватись. Все залежить від оперативної ситуації.

Мовиться про такі графікові потяги:

№1/2 Костянтинівка – Івано-Франківськ;

№3/4 Запоріжжя – Ужгород;

№5/6 Маріуполь – Рахів;

№7/8 Київ – Чернівці;

№15/16 Харків – Рахів;

№17/18 Харків – Ужгород;

№21/22 Харків – Трускавець;

№25/26 Одеса – Рахів;

№29/30 Київ – Ужгород;

№31/32 Кривий Ріг – Ужгород;

№35/36 Одеса – Перемишль;

№37/38 Одеса – Ужгород;

№41/42 Дніпро – Трускавець;

№45/46 Краматорськ – Ужгород;

№49/50 Київ – Трускавець;

№55/56 Київ – Рахів;

№57/59-№58/60 Київ – Ворохта, Чоп;

№77/78 Одеса – Ковель;

№81/82 Київ – Ужгород;

№85/87-86/88 Новоолексіївка – Львів, Ковель;

№91/92 Київ – Львів;

№95/96 Київ – Рахів;

№97/98 Київ – Ковель;

№114/113-142/141 Лиман – Львів;

№119/120 Запоріжжя – Львів;

№129/130 Кременчук – Ворохта;

№149/150 Полтава – Чернівці;

№135/136 Одеса – Чернівці;

№249/250 Київ – Чернівці;

№749/750 Київ – Івано-Франківськ;

№ 705 Дарниця – Київ Пас – Львів;

№ 715 Дарниця – Київ Пас – Львів;

№ 723 Харків – Львів;

№ 747 Київ – Тернопіль.

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