У зв'язку зі зміною карантинних зон 4 вересня, Укрзалізниця відновить посадку в деяких містах України. Водночас у Тернополі тепер дозволена лише висадка.

З 7 вересня пасажири зможуть сідати в потяги Укрзалізниці в Острозі та Радивилові на Рівненщині. Про це представники компанії повідомили у телеграмі.

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Разом з цим, через те, що Тернопіль потрапив до червоної карантинної зони, тут буде дозволена тільки висадка пасажирів.

Тернополяни не зможуть купити квитки на наступні потяги

№21/22 Харків – Трускавець;

№12/11 Одеса – Львів;

№81/82 Київ – Ужгород;

№49/50 Київ – Трускавець;

№136/135 Снятин – Київ – Чернівці;

№108/107 Одеса – Ужгород;

№110/109 Львів – Херсон;

№41/42 Дніпро – Трускавець;

№715/716 Київ – Львів.

Важливо ! Пасажири, які відмовляються від подорожі, зможуть повернути квитки в залізничні каси або через сайт Укрзалізниці. Відшкодування буде 100%.

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