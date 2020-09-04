Укрзалізниця скасовує посадку пасажирів у Тернополі: перелік потягів
У зв'язку зі зміною карантинних зон 4 вересня, Укрзалізниця відновить посадку в деяких містах України. Водночас у Тернополі тепер дозволена лише висадка.
З 7 вересня пасажири зможуть сідати в потяги Укрзалізниці в Острозі та Радивилові на Рівненщині. Про це представники компанії повідомили у телеграмі.
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Разом з цим, через те, що Тернопіль потрапив до червоної карантинної зони, тут буде дозволена тільки висадка пасажирів.
Тернополяни не зможуть купити квитки на наступні потяги
- №21/22 Харків – Трускавець;
- №12/11 Одеса – Львів;
- №81/82 Київ – Ужгород;
- №49/50 Київ – Трускавець;
- №136/135 Снятин – Київ – Чернівці;
- №108/107 Одеса – Ужгород;
- №110/109 Львів – Херсон;
- №41/42 Дніпро – Трускавець;
- №715/716 Київ – Львів.
Коротко про ситуацію з коронавірусом у Тернополі
- Міністерство охорони здоров'я поділило всі регіони України на чотири карантинні зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону.
- 4 вересня через погіршення ситуації з коронавірусом розширили червону зону, куди, зокрема, потрапило місто Тернопіль та ще кілька районів Тернопільщини. Нове епідемічне зонування почне діяти з 7 вересня.
- Попри це, міська влада відмовилась посилювати карантин
- У Тернополі не припинять роботи заклади харчування, підприємства та школи.
- Проте у Тернополі будуть їздити спецрейси, які перевозитимуть людей за наявності довідки чи іншого документа з місця роботи.